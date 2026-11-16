Maroc: Sanaa Badaoui plaide pour un investissement créateur d'emplois et une croissance au service de la dignité humaine

Intervenant, samedi 14 novembre 2026, au nom du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, lors de la séance plénière consacrée à l'examen et au vote des budgets sectoriels dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2027, la députée Sanaa Badaoui a livré une plaidoirie rigoureuse et constructive.

L'élue ittihadie a rappelé que la véritable boussole du développement ne saurait se résumer à la froideur des indicateurs de croissance, mais doit impérativement se mesurer à l'exigence de la dignité humaine, de la justice sociale et de la réduction des disparités territoriales.

Abordant les leviers structurants que constituent l'investissement, l'agriculture et la pêche maritime, la députée a salué les orientations gouvernementales tout en posant des exigences claires de ciblage et d'efficacité. Concernant l'investissement et l'amélioration du climat des affaires, elle a souligné la nécessité de porter une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME), véritables poumons de l'emploi local.

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Néanmoins, la parlementaire a insisté sur l'impératif de conditionner les incitations et le soutien public à des résultats tangibles : création effective de postes de travail, insertion durable des jeunes et des femmes, et réorientation des flux d'investissement vers les régions marginalisées qui demeurent en quête de dynamisme économique.

Sur le front agricole, Sanaa Badaoui a mis en exergue les défis pressants imposés par les aléas climatiques et la raréfaction des ressources hydriques. Pour l'USFP, la consolidation de la sécurité alimentaire nationale est indissociable d'un appui résolu aux petits et moyens agriculteurs, de la valorisation du rôle des coopératives et de l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

Dans cette perspective, l'élue ittihadie a plaidé pour une réorientation stratégique des subventions publiques en faveur de la paysannerie modeste, tout en garantissant une gouvernance de l'eau qui donne la priorité absolue aux cultures garantissant l'approvisionnement et la sécurité alimentaire du pays.

S'agissant du département de la Pêche maritime, la députée a salué les signaux encourageants envoyés par l'exécutif, qui, en dépit d'une installation récente, s'est attelé à traiter des dossiers sociaux et professionnels en suspens depuis de longues années.

Elle a notamment loué la concrétisation imminente de mécanismes majeurs pour la protection sociale de la classe laborieuse de la mer :

L'indemnisation de l'arrêt temporaire de travail : Une couverture essentielle engrangée en coordination avec la CNSS, protégeant les marins contre les aléas climatiques et les périodes de repos biologique, au bénéfice de près de 120 000 marins.

: Une couverture essentielle engrangée en coordination avec la CNSS, protégeant les marins contre les aléas climatiques et les périodes de repos biologique, au bénéfice de près de 120 000 marins. L'accès au logement décent : Le développement d'une offre immobilière adaptée aux spécificités socio-professionnelles de quelque 120 000 familles de marins, à travers des conditions préférentielles concertées.

Sanaa Badri a réaffirmé l'ancrage idéologique et historique de l'USFP, fidèle aux valeurs de justice sociale, d'équité et de défense indéfectible des classes populaires. Résumant l'état d'esprit de sa formation face à la nouvelle coalition gouvernementale, elle a conclu par une formule empreinte de pragmatisme et d'espoir exigeant : « Ne tuons pas l'espoir avant qu'il ne naisse, ne jugeons pas l'expérience avant qu'elle ne commence » traduisant tout à la fois une disposition au dialogue constructif et une vigilance réformatrice intransigeante.