Maroc: Mondial 2030 - Pourquoi le pays ne taxe pas la FIFA

Le débat autour de l'organisation de la Coupe du monde 2030 s'est récemment focalisé sur une question budgétaire et fiscale centrale : l'imposition des activités de la FIFA sur le territoire national. En apportant des précisions techniques devant le Parlement, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa a recadré les termes du dossier, démontrant que la gestion d'un tel événement obéit à des standards internationaux rigoureux, loin des idées reçues.

L'exonération ou le cadre fiscal spécifique accordé à l'instance faîtière du football mondial suscite régulièrement l'incompréhension. L'explication ministérielle a toutefois rappelé une réalité structurelle : « la FIFA se chargera de l'organisation des matchs et n'exercera pas au Maroc d'activités d'investissement génératrices de valeur ajoutée ».

De surcroît, la majeure partie des revenus liés à la compétition -- qu'il s'agisse des droits de diffusion télévisuelle ou des contrats de sponsoring international -- est négociée et scellée plusieurs années avant le coup d'envoi. En cela, le modèle d'organisation adopté par le Maroc ne constitue pas une exception, mais s'aligne strictement sur les pratiques appliquées lors des précédentes éditions tenues à travers le monde. Pour le pays hôte, le retour sur investissement ne réside pas dans une taxation directe, mais dans l'impact macroéconomique global du chantier.

Réduire l'impact économique du Mondial 2030 à des retombées fiscales directes occulte l'enjeu principal, qui est d'ordre structurel. L'intérêt stratégique pour le Maroc réside dans le transfert de compétences et la modernisation des capacités organisationnelles locales.

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Le cahier des charges de l'événement mobilise 36 corps de métiers indispensables à la gestion de grands rassemblements internationaux. L'objectif affiché est de former des centaines de milliers de jeunes aux exigences de la logistique, du management et de l'ingénierie événementielle. À travers le développement de startups spécialisées, le pays cherche à structurer un tissu économique capable de pérenniser ce savoir-faire au-delà de 2030, tout en irriguant l'ensemble du marché africain.

«L'enjeu pour le Maroc, à travers l'organisation du Mondial, consiste à permettre à des centaines de milliers de jeunes de développer leurs compétences dans l'organisation et dans les 36 métiers nécessaires à cet événement, ainsi qu'à accompagner les jeunes Marocains et Africains dans le développement de startups capables d'organiser des manifestations internationales », a souligné le ministre.

« Les retombées de cet événement en matière de développement concernent également les villes accueillant les sélections participantes, à travers la mise à niveau des infrastructures, le développement de l'offre touristique, la création d'emplois et la promotion de l'investissement privé », a-t-il soutenu.

Inscrit dans le cadre d'un chantier national global, l'accueil du Mondial 2030 dépasse le simple cadre sportif ou événementiel. En portant l'organisation de cette compétition aux côtés de l'Espagne et du Portugal, le Maroc endosse un rôle de pont géo-économique et civilisationnel entre l'Europe et l'Afrique. L'enjeu pour les autorités publiques est de transformer une dépense d'infrastructure en un investissement structurel à long terme, dont la rentabilité se mesurera à la capacité du pays à capitaliser sur ses nouveaux actifs logistiques et institutionnels.

«L'organisation de la Coupe du monde constitue un projet sociétal mené sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a ajouté Fouzi Lekjaa. Dans ce sens, il a insisté sur « la nécessité d'une mobilisation collective afin que cet événement revête, au-delà de ses dimensions de développement national, une portée continentale, le Maroc représentant l'Afrique dans l'organisation de cette compétition, tout en mettant en valeur les richesses civilisationnelles et culturelles du bassin méditerranéen ».