Maroc: Chambre des représentants - Le Projet de loi de finances 2027 adopté à la majorité

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, lors d'une séance plénière tenue samedi, le Projet de loi de finances (PLF) n°60.26 au titre de l'année budgétaire 2027.

Le projet de loi a reçu 179 voix favorables, contre 126 voix défavorables, sans aucune abstention, soit le même résultat que celui enregistré, peu auparavant, lors du vote de la deuxième partie du PLF.

Cette séance, Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants, a été marquée par la présentation de la réponse du gouvernement aux interventions des députés concernant la deuxième partie du PLF 2027, relative aux budgets sectoriels.

Selon les données figurant dans le rapport de la Commission des finances et du développement économique, les amendements présentés au PLF ont notamment porté sur la révision de l'impôt sur le revenu (IR), le réexamen des droits de douane appliqués à plusieurs matières et produits importés, ainsi que sur des mesures liées au soutien au pouvoir d'achat, à l'organisation des marchés de gros et à la commercialisation des produits agricoles.

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Au nombre de 291, ces amendements, présentés au niveau de la commission parlementaire, se répartissent entre 11 amendements du gouvernement, 42 des groupes de la majorité, 82 du groupe Justice et Développement, 68 du groupement parlementaire de l'Alliance de la gauche, 65 du groupe du Mouvement populaire et 23 du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI). Sur l'ensemble de ces amendements, 59 ont reçu l'aval du gouvernement.

D'après la présentation du gouvernement, le PLF 2027 repose sur cinq priorités, dont la première consiste à restaurer le pouvoir d'achat et à consolider les fondements d'un État social soutenable, à travers des mesures de soutien aux revenus des ménages, le parachèvement du déploiement du chantier Royal de la protection sociale, auquel une enveloppe de 44,2 milliards de dirhams (MMDH) a été consacrée au titre de 2027, la mise à niveau des systèmes publics de santé, d'éducation, d'enseignement supérieur et de formation, ainsi que le renforcement de l'accès à un logement décent.

La deuxième priorité porte sur l'insertion des jeunes dans l'éducation, la formation et l'emploi décent, à travers la lutte contre l'abandon scolaire et l'accompagnement des jeunes vers les solutions d'insertion les plus adaptées, qu'il s'agisse du retour à l'enseignement, de la formation, de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, dans le cadre d'un parcours unifié et d'une gouvernance renforcée.

Quant à la troisième priorité, elle concerne l'accélération de la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré via la mobilisation de 210 MMDH sur une période de huit ans.

Ces programmes portent notamment sur la promotion de l'emploi, le renforcement des services de base et la mise à niveau territoriale intégrée, parallèlement à l'institutionnalisation de la contractualisation entre l'État et les régions et à l'accélération de la mise en oeuvre de la Charte nationale de la déconcentration administrative.

La quatrième priorité concerne le renforcement de la souveraineté stratégique hydrique, énergétique, alimentaire et numérique. Sur le volet hydrique, elle prévoit de porter la capacité de stockage des barrages nationaux à plus de 24 milliards de mètres cubes (m 3 ) à fin 2027, d'accélérer la réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer pour atteindre une capacité de plus de 1,8 milliard de m 3 à l'horizon 2031, ainsi que de développer la réutilisation des eaux usées traitées.

Dans le domaine énergétique, cette priorité prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 52% de la puissance électrique installée à l'horizon 2030, de mettre en oeuvre la feuille de route relative au gaz naturel et de développer l'hydrogène vert.

Sur le plan alimentaire, les mesures envisagées comprennent des interventions anticipatives pour assurer l'approvisionnement des marchés intérieurs en produits alimentaires de base, le développement de la souveraineté nationale en matière de production de semences et d'engrais, ainsi que le soutien à la reconstitution du cheptel national.

La cinquième priorité s'articule autour de l'édification d'une économie forte, capable de financer l'ambition sociale et souveraine, parallèlement à l'accélération de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et la préservation des équilibres macroéconomiques et budgétaires.

Elle comprend notamment le renforcement des investissements dans les infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, ainsi que la consolidation de la dynamique industrielle nationale et de la souveraineté économique, à travers la substitution aux importations et l'approfondissement de l'intégration locale des écosystèmes industriels.

Le PLF 2027 poursuit son processus législatif avec sa transmission à la Chambre des conseillers pour examen et vote, avant son retour à la Chambre des représentants dans le cadre d'une deuxième lecture.