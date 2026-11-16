L'efficacité de la dépense publique et les retombées des crédits alloués sur l'amélioration des services sociaux et la réduction des disparités territoriales ont été au coeur des débats sur les budgets sectoriels au titre de 2027, lors d'une séance plénière tenue samedi à la Chambre des représentants, consacrée à l'examen et au vote de la deuxième partie du projet de loi de finances (PLF) n°60.26.

Alors que les groupes de la majorité ont salué l'effort financier consenti par l'Exécutif pour accélérer les différents chantiers et traduire les investissements programmés en une amélioration tangible de la qualité des services publics, les composantes de l'opposition ont appelé à concilier l'efficacité de la dépense publique avec une répartition équitable des crédits et des investissements entre les différents territoires.

Dans ce sens, les groupes de la majorité se sont félicités de l'effort financier déployé par le gouvernement dans la Santé et la Protection sociale, relevant l'allocation de crédits supplémentaires de près de 2,9 milliards de dirhams (MMDH), « ce qui témoigne de l'importance accordée à ce secteur dans les priorités gouvernementales ».

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Ils ont souligné que l'enjeu consiste à orienter ces crédits vers le parachèvement des chantiers engagés, notamment les centres hospitaliers universitaires, régionaux et provinciaux, l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires dans les différents établissements hospitaliers, ainsi que la mise à disposition des ressources humaines et des équipements médicaux nécessaires.

Il s'agit également, selon les groupes de la majorité, de réduire les délais d'obtention des rendez-vous médicaux et de garantir un accès équitable aux soins. S'agissant de l'emploi et du dialogue social, la majorité parlementaire a salué la création d'un ministère regroupant ces deux domaines, estimant que ce choix « reflète l'importance accordée par le gouvernement au dialogue social en tant que pilier essentiel de la stabilité économique et sociale ».

Elle a mis en avant l'augmentation de près de 19,4 millions de dirhams (MDH) des crédits alloués à ce secteur, ainsi qu'une hausse de 53% du budget de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), indiquant que « l'ampleur des défis à relever nécessite des moyens financiers plus importants, notamment dans un contexte marqué par la persistance de taux de chômage élevés chez les jeunes ».

En outre, la majorité a insisté sur l'importance des programmes prévus pour la période 2027-2031, visant à offrir des possibilités d'insertion à un million de jeunes et à assurer 100.000 opportunités de formation.

Au niveau de l'Équipement et de l'Eau, les groupes de la majorité ont fait remarquer que les infrastructures hydrauliques et routières constituent un levier fondamental pour garantir la sécurité hydrique, désenclaver les territoires et renforcer leur attractivité, saluant les efforts déployés pour accélérer la construction des barrages, développer les stations de dessalement de l'eau de mer et renforcer l'interconnexion des bassins hydrauliques, parallèlement à la poursuite des programmes d'approvisionnement du monde rural en eau potable.

Ces groupes ont convergé vers le constat selon lequel « le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans le volume des investissements et des projets programmés, mais également dans leurs retombées sur la vie des citoyennes et des citoyens ».

De leur côté, les composantes de l'opposition ont affirmé que « leur approche des dépenses publiques ne repose pas uniquement sur le volume des crédits engagés, mais aussi sur le respect des principes de gouvernance, de performance, d'équité et de justice territoriale ».

Elles ont relevé que l'emploi demeure l'un des principaux défis auxquels fait face le Maroc, notamment chez les jeunes, les femmes et les diplômés, s'interrogeant sur la capacité du gouvernement à créer des emplois stables et durables dans un contexte de croissance économique limitée.

L'opposition a également jugé crucial de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), de faciliter leur accès au financement et aux marchés publics, ainsi que d'encourager les entreprises rurales et les coopératives, afin de garantir une répartition équitable des opportunités d'emploi.

Pour ce qui est du logement, l'opposition a salué les programmes d'aide au logement, tout en appelant à les adapter aux spécificités du monde rural, des zones montagneuses et des oasis, ainsi qu'à simplifier les procédures de construction et de rénovation.

Elle a mis en garde contre la hausse des prix de l'immobilier, des matériaux de construction et des coûts d'emprunt, qui rend l'accès à un logement décent de plus en plus difficile, particulièrement pour les jeunes et les ménages à revenus modestes.

Sur le plan de la justice territoriale, l'opposition a préconisé d' »associer effectivement les collectivités territoriales à la nouvelle génération de programmes de développement territorial, en les plaçant au coeur des processus de programmation, de mise en oeuvre et de suivi, afin de mettre fin aux disparités territoriales et de consacrer une véritable justice territoriale ».

Concernant la Justice, les composantes de l'opposition ont souligné la nécessité de réformer le système judiciaire, de préserver son indépendance et son intégrité, et de modifier les textes législatifs relatifs à la justice afin d'en améliorer la performance.

En outre, elles ont insisté sur le renforcement des garanties d'un procès équitable, à travers la protection de l'indépendance et de l'immunité de la défense, le respect de la présomption d'innocence et la levée des obstacles entravant l'accès des citoyens à la justice.