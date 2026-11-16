Maroc: Oujda - Coup d'envoi de la 14e édition du Festival international du cinéma et immigration

La 14e édition du Festival international du cinéma et immigration s'est ouverte, samedi soir au Théâtre Mohammed VI à Oujda, sous le thème « Le Cinéma, pont de coexistence et message de tolérance ».

La cérémonie d'ouverture de cet événement culturel, organisé par l'Association Solidarité pour le Développement et l'Immigration jusqu'au 17 novembre, s'est déroulée dans une ambiance festive en présence d'une pléiade d'artistes, de réalisateurs et de producteurs, ainsi que d'un public d'amateurs du septième art.

Dans son mot d'ouverture, le directeur du Festival et président de l'Association organisatrice, Abdellatif Drifi, a souligné que ce rendez-vous cinématographique se veut une occasion pour renforcer les liens des Marocains du monde avec leur pays d'origine, et un espace artistique pour mettre en lumière les questions de l'immigration et des immigrés, notant que la programmation de cette édition vise à soutenir le cinéma marocain et à promouvoir les valeurs de rapprochement et de dialogue entre les cultures.

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M. Drifi a fait remarquer que la dimension académique occupe une place privilégiée dans les activités de cette édition, avec l'organisation d'un colloque scientifique au profit des étudiants marocains et des migrants, encadré par des professeurs et des chercheurs, ainsi qu'une table ronde discutant de la réalité et des perspectives de la production cinématographique maroco-européenne avec la participation d'une élite de professionnels du secteur.

De son côté, le directeur artistique du Festival, l'acteur et réalisateur marocain résidant en Belgique, Younes Lahri, a déclaré à la MAP que cette édition se distingue par une programmation riche traitant des questions humaines universelles, notant que les projections en compétition et les ateliers de formation reflètent la maturité artistique et les progrès réalisés par le Festival.

Il a ajouté, dans ce sens, que la participation des cinéastes invités constitue également une valeur ajoutée pour faire connaître les atouts culturels et touristiques de la région dans leurs pays de résidence.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage rendu à trois figures du cinéma marocain, à savoir les actrices Bouchra Ahrich, Jihane Khalil et Khouloud Bettioui, en reconnaissance de leur parcours artistique riche et de leurs contributions remarquables à l'enrichissement du paysage cinématographique et théâtral national.

Dans ce contexte, l'artiste Bouchra Ahrich a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa fierté de recevoir cette distinction dans le cadre d'un festival jouissant d'une large renommée et d'un rayonnement tant à l'échelle nationale qu'internationale, saluant le rôle culturel et artistique de cet événement dans le renforcement des liens et la création de passerelles de communication avec les Marocains résidant à l'étranger.

L'édition actuelle se distingue par la participation d'oeuvres cinématographiques représentant le Maroc, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, la Géorgie, l'Allemagne, la Tunisie et la Suède, avec la sélection de 10 films de fiction pour participer aux deux compétitions officielles.

Ainsi, dans la compétition des longs métrages, quatre oeuvres concourent pour remporter cinq prix (Grand Prix, Prix de la réalisation, Prix du scénario, Prix du meilleur rôle masculin et Prix du meilleur rôle féminin). De son côté, la compétition des courts métrages de fiction réunit six films en lice pour trois distinctions : le Grand Prix, le Prix de la réalisation et le Prix du scénario.

Le jury est présidé par le réalisateur et scénariste français Olivier Gross, et composé du réalisateur marocain Karim Chafi, du scénariste et acteur égyptien Eslam Mohamed Hafez Marzouk, du réalisateur et scénariste français Joël Pellegrini, et de l'ingénieure tunisienne du son et de l'image Latifa Ben Aïcha.

A cet égard, le président du jury, le Français Olivier Gross, a exprimé sa fierté d'assumer cette responsabilité, affirmant que le festival offre une opportunité de découvrir des oeuvres cinématographiques de haut niveau traitant du thème de l'immigration de manière artistique variée.

Il a également mis en avant le rôle central du cinéma dans la promotion des valeurs d'ouverture et de coexistence entre les peuples.

Parallèlement aux projections cinématographiques, le festival propose une table ronde sur le thème « Dynamique de la coproduction entre l'Europe et le Maroc », ainsi qu'un colloque à la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Oujda abordant le sujet « Le cinéma marocain et les enjeux des partenariats transfrontaliers ».

Le programme de cet événement, organisé en partenariat avec la Direction régionale de la Culture de l'Oriental, et avec l'appui de la Wilaya de l'Oriental, le Centre cinématographique marocain (CCM), l'Agence de développement de l'Oriental, le Conseil régional de l'Oriental, le Conseil communal d'Oujda, le Conseil provincial d'Oujda-Angad et l'Université Mohammed Premier, prévoit également des ateliers de formation aux métiers du cinéma au profit des jeunes et des migrants résidant au Maroc, ainsi que des masterclass ouvertes aux étudiants et aux personnes intéressées et des projections de films destinées au jeune public.