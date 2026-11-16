Congo-Kinshasa: Les quatre provinces de l'espace Grande-Orientale rejettent tout projet de balkanisation

Réunis à Kisangani, les représentants de la Tshopo, du Bas-Uele, du Haut-Uele et de l'Ituri ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale. À l'issue d'un colloque organisé par la Dynamique Grande-Orientale, ils ont également plaidé pour des projets intégrateurs susceptibles de favoriser le développement de la région.

Les représentants des quatre provinces issues de l'ancienne Province-Orientale, à savoir la Tshopo, le Bas-Uele, le Haut-Uele et l'Ituri, s'opposent à tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo.

Ce dimanche 15 novembre, à Kisangani, des populations de ces quatre provinces se sont mobilisées pour réaffirmer leur attachement à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays.

À l'issue du colloque organisé par la Dynamique Grande-Orientale, les participants ont également pris l'engagement de privilégier des projets intégrateurs afin de stimuler le développement de cet espace géographique.

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Un mécanisme de financement pour les projets communautaires

Face aux défis économiques et structurels auxquels la région est confrontée, les ressortissants de l'espace Grande-Orientale préconisent la mise en place d'un mécanisme de financement destiné à soutenir les projets d'intérêt communautaire.

Selon le professeur Jean-Paul Nemoyato, cette initiative pourrait contribuer à lutter contre la pauvreté et le sous-développement dans les quatre provinces.

De son côté, la députée nationale Geneviève Inagosi a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les femmes dans la dynamique de développement de la région.

Pour le député provincial Senold, élu de la ville de Kisangani, ce colloque représente une occasion pour la Tshopo de réaffirmer son ambition de retrouver son statut de région économiquement puissante.

Prenant la parole au nom des députés provinciaux de l'espace Grande-Orientale, le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, Matheus Kanga, a adressé un message à ceux qu'il accuse de troubler la paix.

Il a notamment rappelé que la Grande-Orientale ne servira plus jamais de base arrière à ceux qui sèment la mort et la désolation.