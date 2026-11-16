Congo-Kinshasa: La guerre et Ebola aggravent une crise alimentaire qui menace 30 millions de personnes

Six mois après son apparition, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 5 400 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les violences entravent la riposte sanitaire, quatre agences des Nations Unies alertent sur une crise alimentaire qui pourrait toucher plus de 30 millions de personnes début 2027.

Au total, plus de 11 000 personnes ont été contaminées et 5 400 sont mortes, dont plus d'un tiers d'enfants, en raison de l'épidémie d'Ebole en RDC. Dans les provinces ravagées par les groupes armés, les équipes sanitaires peinent à atteindre les malades, tandis que les déplacements de population aggravent une crise alimentaire déjà considérable.

Vendredi, lors d'un point de presse à Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de progrès dans la lutte contre le virus, tout en avertissant que l'insécurité menaçait de les compromettre.

« Ces progrès sont réels, mais ils sont fragiles. Et ils ne suffisent pas », a prévenu Chikwe Ihekweazu, directeur exécutif du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire de l'OMS.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jusqu'à 500 nouvelles contaminations sont encore signalées chaque semaine.

Une épidémie entravée par les violences

Plusieurs foyers initiaux de l'épidémie, notamment à Mongbwalu, Nyankunde, Nizi et Rwampara, dans la province de l'Ituri, et à Butembo, dans celle du Nord-Kivu, ont été maîtrisés.

À Bunia, chef-lieu de l'Ituri, où la transmission demeure importante, le nombre de nouveaux cas diminue et les centres de traitement, autrefois débordés, disposent désormais de davantage de lits libres.

Mais ces avancées se heurtent à la persistance des violences. En six mois, l'OMS a recensé et vérifié plus de 80 attaques contre les services de santé. Les affrontements perturbent la surveillance épidémiologique, interrompent les traitements et contraignent les habitants à fuir, compliquant le suivi des personnes ayant été en contact avec des malades.

Pour Julien Harneis, coordonnateur spécial pour Ebola, la crise sanitaire ne peut être dissociée de la violence qui frappe les populations depuis des décennies.

« Ces derniers jours, chaque jour, la violence des ADF a tué plus de personnes qu'Ebola. Et vous n'en entendez pas parler. C'est comme si elle n'existait pas », a-t-il dénoncé, en référence aux Forces démocratiques alliées, groupe armé affilié à l'Etat islamique actif dans l'est congolais.

Dans des dizaines de villages du sud de l'Ituri et du Nord-Kivu, les habitants vivent dans la peur. « Assurer le suivi des contacts dans les zones où opèrent les ADF est extrêmement dangereux », a souligné M. Harneis.

Plus de 30 millions de personnes menacées par la faim

À cette urgence sanitaire s'ajoute une crise alimentaire d'une ampleur sans précédent. Dans un communiqué conjoint publié vendredi, le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'UNICEF et l'OMS préviennent que 30,3 millions de Congolais pourraient se trouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë entre janvier et juin 2027, contre 26,5 millions durant la même période en 2026.

Parmi eux, plus de 4 millions risquent d'atteindre le niveau d'urgence, caractérisé par de graves privations alimentaires et un risque accru de malnutrition et de mortalité. Ils seraient près de 600 000 de plus qu'à la fin de 2026.

L'est du pays concentre les besoins les plus pressants. Plus de 11 millions de personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri. Neuf territoires pourraient atteindre le niveau d'urgence.

Les conflits armés demeurent le principal moteur de cette crise. Ils chassent les familles de leurs terres, interrompent les récoltes et désorganisent les marchés, tandis que la hausse des prix réduit leur pouvoir d'achat. L'épidémie d'Ebola aggrave cette situation en perturbant les activités agricoles, limitant les déplacements et augmentant les dépenses des ménages. À l'inverse, la malnutrition et les difficultés d'accès aux soins, à l'eau potable et à l'assainissement rendent les populations plus vulnérables aux maladies.

Une course contre la prochaine saison agricole

Les quatre agences réclament des financements urgents et un accès humanitaire sans entrave. La FAO insiste sur la nécessité de fournir semences et outils aux agriculteurs avant les plantations de début 2027. Faute d'intervention rapide, une nouvelle saison agricole pourrait être perdue, prolongeant la dépendance à l'aide alimentaire.

Mais les organisations humanitaires sont déjà dépassées par l'ampleur des besoins. Dans les régions touchées par Ebola, l'insécurité complique aussi bien l'acheminement des vivres que la prise en charge des malades.

« L'épidémie d'Ebola est une crise qui vient s'ajouter à une crise préexistante », a résumé Ross Smith, responsable des interventions d'urgence au PAM, appelant à garantir aux humanitaires un accès sûr et durable aux populations.

L'enjeu est désormais de contenir l'épidémie sans laisser la faim progresser. Or, dans l'est de la RDC, la même violence qui empêche les soignants d'atteindre les malades prive aussi les familles de leurs terres et de leurs moyens de subsistance.