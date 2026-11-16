Sénégal: Saint-Louis veut faire du cinéma et de la photographie un levier de développement

La deuxième édition du Salon international Cinéma et Photographie de Saint-Louis se tiendra du 26 au 28 novembre 2026, autour du thème « Héritages en mouvement : Afrique, diasporas et fabrique du commun ». Plus de 2 000 participants sont attendus pour ce rendez-vous consacré aux industries culturelles et créatives.

Saint-Louis s'apprête à accueillir la deuxième édition du Salon international Cinéma et Photographie. Portée par le Collectif Cinéma de Saint-Louis - Écran du Fleuve, cette manifestation ambitionne de positionner la vieille ville comme un pôle de création, de rencontres et de coopération autour des arts de l'image. Durant trois jours, cinéastes, réalisateurs, producteurs, photographes, chercheurs, universitaires et étudiants venus de plus de 15 pays prendront part aux activités.

Au programme figurent notamment un forum professionnel, la résidence Talents du Fleuve, des expositions photographiques, des projections, des masterclasses et des rencontres professionnelles. Pour Amina Awa Niang, productrice-réalisatrice saint-louisienne et directrice du Salon, l'enjeu dépasse la simple organisation d'un événement culturel. « Saint-Louis est une ville très culturelle, une ville de rencontres et une ville historique.

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Mais il n'existait pas encore un salon qui réunissait autant d'acteurs du cinéma, de la photographie et des industries culturelles et créatives », explique-t-elle.

L'ambition est de faire de la capitale du Nord un véritable hub de l'image, tout en contribuant à la structuration de l'écosystème cinématographique et photographique. La directrice appelle ainsi les pouvoirs publics et les partenaires à davantage soutenir la créativité et la professionnalisation du secteur. Cette ambition se heurte toutefois à des difficultés financières.

Malgré l'appui du ministère de la Culture, les organisateurs peinent à mobiliser les ressources nécessaires. Amina Awa Niang regrette également l'absence, jusqu'ici, d'un accompagnement de la municipalité, malgré les démarches entreprises.

L'Université Gaston-Berger, le Musée de la photographie et l'Institut français contribuent néanmoins à l'organisation par la mise à disposition d'espaces. Malgré ces contraintes, les organisateurs restent déterminés à faire de ce rendez-vous un événement pérenne, capable de valoriser le patrimoine, les talents africains et le potentiel créatif de Saint-Louis.