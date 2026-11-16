Sénégal: Recettes fiscales - Une hausse de près 500 milliards de FCfa à fin septembre 2026

Selon le rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre 2026, publié samedi par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, les recettes fiscales ont progressé de 496 milliards de FCfa.

Au Sénégal, les recettes fiscales se sont élevées à 3.484,3 milliards de FCfa à fin septembre 2026, soit 96,5% de l'objectif de 3.611,4 milliards FCfa sur la période et 64,7% de l'objectif annuel de 5.384,8 milliards de FCfa. Selon les données du rapport trimestriel d'exécution budgétaire 2026, en glissement annuel, elles progressent de 496,4 milliards de FCfa (+16,6%), tirées principalement par les impôts directs.

Hors Plan de redressement économique et social (Pres), les recettes fiscales se sont chiffrées à 3.306,2 milliards de FCfa pour une cible de 3.279,0 milliards de FCfa, soit une plus-value de 27,2 milliards de FCfa (100,8%) et une progression de 10,7% sur un an. Les plus-values des impôts directs (+117,2 milliards) et du Fsipp (+3,0 milliards) ont compensé les moins-values des impôts indirects (-81,2 milliards de FCfa) et des droits d'enregistrement et de timbre (-11,8 milliards de FCfa).

À fin septembre 2026, les recettes fiscales issues des mesures du Pres se sont établies à 178,1 milliards de FCfa pour un objectif de 332,4 milliards de FCfa, soit 53,6% de réalisation et une moins-value de 154,3 milliards de FCfa.

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Elles représentent 25,3% de la prévision annuelle de 703,6 milliards de FCfa. Ainsi, le rendement des principales mesures fiscales reste en deçà des attentes. À fin août, les jeux de hasard, première composante du dispositif, ne réalisaient que 48,7% de leur cible, avec un rendement en baisse depuis le début de l'année, et l'échéance de juillet des concessions téléphoniques (25,0 milliards de FCfa) n'avait pas été encaissée.

Le mobile money atteignait 97,4% de son objectif, grâce à un encaissement exceptionnel. Les mesures douanières ont été affectées par le retard de mise en service de la plateforme d'enregistrement des Imei et par l'abandon de la mise en oeuvre de la taxe à l'exportation sur les minerais. À fin septembre 2026, la taxation des importations de téléphones a rapporté 2,4 milliards de FCfa pour une prévision annuelle de 18,0 milliards de FCfa.

Progression de 19% des recettes non fiscales

Les taxes à l'exportation ont mobilisé 4,2 milliards, exclusivement issus du cajou, pour un objectif de 20,1 milliards de FCfa. Cependant précise le Rteb, aucune recette n'a été enregistrée sur les exportations de minerais.

Les recettes non fiscales se sont établies à 255,0 milliards de FCfa à fin septembre 2026, soit 116,1% de l'objectif de 219,6 milliards de FCfa et une plus-value de 35,4 milliards de FCfa. Elles progressent de 40,9 milliards de FCfa (+19,1%) sur un an. Cette performance résulte principalement des plus-values enregistrées sur les revenus du domaine et les recettes issues des hydrocarbures qui compensent les moins-values cumulées de 38,7 milliards de FCfa constatées sur les autres postes de recettes non fiscales.

Les revenus du domaine se sont établis à 61,7 milliards de FCfa pour un objectif de 5,8 milliards FCfa, en hausse de 52,7 milliards FCfa sur un an.

Cette performance tient pour l'essentiel à la redevance minière (47,6 milliards de FCfa, contre 1,5 milliard de FCfa à fin septembre 2025), encaissée en avril, juillet et août, alors qu'elle l'avait été principalement en octobre en 2025 (25,7 milliards de FCfa). La redevance radioélectrique (Artp) est ressortie à 25,9 milliards de FCfa, soit 64,8% de l'objectif de 40,0 milliards de FCfa et un repli de 18,6 milliards de FCfa (-41,8%) sur un an, en raison du non-encaissement de l'échéance d'août (15,2 milliards de FCfa).

Quant aux dividendes et produits financiers, ils ont rapporté 97,7 milliards de FCfa, soit 101,5% de l'objectif de 96,3 milliards de FCfa et un recul de 7,9 milliards de FCfa (-7,5%) sur un an. Ils comprennent les dividendes (77,8 milliards de FCfa, soit 108,5% de l'objectif et -8,1% sur un an), les commissions de transfert (19,5 milliards de FCfa, soit 82,3% et -4,9%) et les intérêts créditeurs (0,4 milliard de FCfa, soit 44,4%).

S'agissant des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, elles ressortent à 58,8 milliards de FCfa, soit 144,8% de l'objectif de 40,6 milliards de FCfa et une hausse de 4,3 milliards de FCfa (+7,9%) sur un an, en lien avec la hausse des cours du baril.

Les dons ressortent à 45 milliards de FCfa

Durant les neuf premiers mois de l'année 2026, les dons reçus par le Sénégal se sont chiffrés à 45,9 milliards FCfa, soit 24,0% de l'objectif annuel de 191,5 milliards de FCfa. Ils sont constitués de dons en capital (45,8 milliards de FCfa, soit 31,6% de la cible de 145,2 milliards de FCfa) et de dons budgétaires (0,1 milliard de FCfa sur une prévision de 46,3 milliards de FCfa). Ils proviennent notamment de la Banque mondiale (51,1 %), la Jica (20,3 %) et l'Agence française de développement (10,2 %) qui concentrent 81,6 % des tirages sur dons en capital. Hors rétrocessions, financements de programmes axés sur les résultats et lignes de financement, les tirages sur dons s'élèvent à 39,6 milliards de FCfa, dont 23,5 milliards de FCfa dans la santé et la nutrition. L'appréciation du retard éventuel à fin septembre reste tributaire du rapprochement de ces réalisations avec les décaissements programmés à cette date.