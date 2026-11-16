Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Patrick Vieira exige rigueur et engagement pour éviter le piège de Juba

À la veille de la confrontation entre le Sénégal et le Soudan, prévue ce lundi à Juba, Patrick Vieira appelle ses joueurs à la vigilance. Les Lions ont pourtant dominé largement (4-1) le match aller, jeudi à Dakar. En conférence de presse, leur sélectionneur a toutefois prévenu qu'il faudrait de la rigueur tactique et un gros engagement physique pour décrocher un nouveau succès.

Patrick Vieira reste prudent malgré le résultat de Dakar. Selon lui, les conditions de jeu à Juba et le contexte de ce deuxième duel peuvent compliquer la tâche. « On s'attend à un match compliqué », a-t-il lancé, rappelant que son équipe avait aussi traversé des moments difficiles à l'aller, malgré l'ampleur du score. « Nous devons être plus vigilants, mieux organisés et respecter les consignes pour faire valoir nos qualités », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la chaleur et l'état de la pelouse, Patrick Vieira refuse de chercher des excuses. « Il n'y a pas d'excuses à avoir. Nous avons de l'expérience dans ce groupe et nous saurons nous adapter », a-t-il assuré. Il attend de ses joueurs une prestation solide sur les plans physique et tactique, avec beaucoup d'engagement dans les duels.

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Ce rendez-vous peut rapprocher le Sénégal de la qualification à la Can et l'état d'esprit du groupe est au beau fixe. « Les joueurs sont motivés et déterminés à atteindre cet objectif », a affirmé le sélectionneur. Il rappelle néanmoins que rien n'est encore acquis. « Il faudra prouver sur le terrain que nous méritons notre qualification », a-t-il glissé. Le sélectionneur est aussi revenu sur le départ de Nobel Mendy du groupe.

Le défenseur a ressenti une douleur au genou. Après concertation avec le staff médical de la sélection et celui de son club, il a été décidé de ne prendre aucun risque et de le laisser rejoindre son club. Vieira espère que la blessure n'est pas grave et que le joueur retrouvera vite les terrains. À Juba, les Lions sont donc prévenus. Malgré le succès convaincant de Dakar, il faudra encore hausser le niveau pour repartir avec les trois points.

Confirmer la victoire et corriger les imperfections

Patrick Vieira devrait revoir certains de ses choix. Plusieurs changements pourraient intervenir dans le onze de départ, afin de préserver des cadres et de donner leur chance à d'autres éléments, sans fragiliser les automatismes d'une équipe sur une prestation victorieuse. L'objectif est de présenter un collectif assez solide pour imposer son rythme, maîtriser les débats et repartir de Juba avec les trois points.

Au-delà de la qualification anticipée, ce match est l'occasion de confirmer la progression du groupe et de renforcer sa confiance avant les deux dernières journées, prévues en mars 2027.

Pour le Soudan, la situation est nettement moins confortable. Vainqueurs de l'Éthiopie (1-0) pour leur entrée en lice, les Crocodiles du Nil ont enchaîné deux revers, contre le Mozambique (4-1) puis le Sénégal (4-1). Avec 3 points, ils sont troisièmes, à égalité avec l'Éthiopie, dernière de la poule. Une nouvelle défaite compromettrait sérieusement leurs chances de se qualifier pour la Can.

Contraints de prendre des risques pour relancer leur campagne, les Soudanais devraient aborder la rencontre avec beaucoup d'engagement. Les Lions devront se méfier d'un adversaire blessé dans son orgueil, sans se laisser griser par le large succès de l'aller. À Juba, le Sénégal devra faire preuve de sérieux, de discipline et de réalisme. À 90 minutes d'une possible qualification, il n'a pas le droit de laisser passer cette occasion.