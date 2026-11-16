Afrique: Sénégal - Soudan à 13h00 - Les Lions à 90 minutes d'une qualification à la CAN 2027

Large vainqueur du Soudan (4-1) jeudi dernier, à Dakar, le Sénégal peut valider sa qualification à la Can 2027, en cas de nouvelle victoire face aux Crocodiles du Nil ce lundi, à Juba. Les Lions doivent gagner tout en comptant sur un succès du Mozambique sur l'Éthiopie.

Quatre jours après avoir battu le Soudan au stade Léopold Sédar Senghor (4-1), l'équipe nationale du Sénégal affronte les Crocodiles du Nil à Juba, au Soudan du Sud. Seule la victoire pourra qualifier directement l'équipe de Patrick Vieira avant les deux ultimes journées de mars 2027. Après trois rencontres, avec deux victoires et un nul, le Sénégal est la seule équipe invaincue de la poule J et la dirige avec 7 points, profitant de la défaite surprise du Mozambique à domicile face à l'Éthiopie (0-1).

Les Lions se rapprochent de la qualification à la Can 2027, prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Les champions d'Afrique pourraient être l'une des premières nations à assurer leur participation. En cas de victoire face au Soudan ce lundi, ils se qualifieraient si le Mozambique s'impose sur la pelouse de l'Éthiopie, mais ce ne sera pas une mince affaire pour les Mambas. Les hommes de Patrick Vieira avaient eux-mêmes souffert avant de s'imposer à Addis-Abeba (0-1), grâce à un but d'Ibrahim Mbaye.

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Quatre jours plus tôt, accrochés en première mi-temps (1-1), les Lions avaient sorti l'artillerie lourde en seconde période, faisant trembler les filets à trois reprises, grâce aux fulgurances d'Iliman Ndiaye et d'Ibrahim Mbaye et à l'efficacité de Nicolas Jackson, en bonne forme. Mais il reste des améliorations à apporter en attaque, avec d'innombrables occasions ratées. Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson gagneraient à être plus cliniques.

En défense, une incompréhension entre Kalidou Koulibaly et Sadibou Sané avait causé le but de l'égalisation soudanaise. Patrick Vieira pourrait changer son secteur, avec des cartouches comme Malang Sarr, Nobel Mendy, Lamine Sy ou Massiré Sylla. Au milieu, Lamine Camara et Dion Lopy ont connu des pertes de balle. Pape Matar Sarr a offert une passe décisive à Pathé Mboup, dont c'était la première sélection.

Ce lundi, face aux Crocodiles du Nil, des rectificatifs sont attendus. Plusieurs changements seront ainsi envisagés dans le 11 de départ. Mais, il ne faudra pas chambouler toute l'équipe. Patrick Vieira est conscient qu'il doit aligner une équipe très compétitive dont le seul objectif est de s'emparer des trois points de la victoire pour assurer la participation à la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

Hier, en conférence de presse, Patrick Vieira a annoncé la couleur.

Malgré la large victoire (4-1) lors du match aller à Dakar, le sélectionneur s'attend à une rencontre particulièrement disputée. Fort de ce résultat, le technicien reste néanmoins prudent. Pour lui, les conditions de jeu de Juba et le contexte de cette nouvelle confrontation pourraient rendre la tâche plus compliquée. « Si on veut faire une belle performance et gagner le match, il faudra qu'on soit à la hauteur et au niveau, tactiquement et physiquement. Il faut qu'on soit présent dans les duels. On a mis de l'agressivité et de la volonté sur le premier match, ça ne va pas changer », a-t-il déclaré. Du côté du Soudan, on a plus droit à l'erreur.

Leaders après la première journée grâce une victoire sur l'Éthiopie (1-0), les Crocodiles du Nil ont subi deux lourdes défaites consécutives contre le Mozambique (4-1) et le Sénégal (4-1). Ils sont désormais rétrogradés à la troisième place avec le même nombre de points que l'Éthiopie, la lanterne rouge (3 points). Une nouvelle contreperformance hypothéquerait les chances du Soudan de s'inviter à la prochaine Can. Les Lions sont donc prévenus. Ils auront face à eux une équipe sous pression et assoiffée de victoire.