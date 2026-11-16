Tunisie: Budget de la culture 2027 - Les députés réclament l'équité entre les régions

Tunis — Des députés ont dénoncé, dimanche soir, la dégradation des infrastructures culturelles dans les régions et l'abandon de sites archéologiques, notamment à l'intérieur du pays.

Ils s'exprimaient lors de la plénière de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), au Bardo, consacrée au budget du ministère des Affaires culturelles pour 2027.

Les élus ont pointé le manque d'équipements et de ressources humaines. Ils ont également réclamé la régularisation des situations précaires, celle des professeurs d'animation à la séance unique en tête, car ces derniers font vivre les espaces culturels.

Tout en rappelant que Siliana compte près de 2.000 sites et monuments, pour la plupart marginalisés, le député Lotfi Tahar a demandé la création rapide d'un musée régional.

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Il a déploré le blocage du projet de musée de Zama doté de 300 mille dinars (MD) du ministère des Affaires culturelles et d'autant du ministère du Tourisme.

Il a aussi alerté sur les sites implantés sur des terrains privés, victimes d'agressions répétées, et appelé à renforcer le code du patrimoine.

Les festivals régionaux, d'été comme d'hiver, manquent de fonds, ont estimé d'autres députés, surtout ceux qui entretiennent la mémoire historique.

Ils ont à ce propos plaidé pour la décentralisation culturelle et la réhabilitation des maisons de la culture et des bibliothèques publiques qui doivent encadrer les jeunes et les protéger des fléaux sociaux, dont notamment, l'addiction, dénonçant la concentration des grandes manifestations dans la capitale.

Le député Fethi Maali a appelé à valoriser le patrimoine oasien et saharien de Kébili, pour en faire un levier culturel, touristique et économique.

Tout en soulignant que la justice culturelle est aussi importante que celle de l'éducation et de la santé, il a prôné un développement culturel durable.

Dans ce contexte, il a proposé un programme national garantissant une répartition équitable des financements et des équipements, et des emplois pour les jeunes.

Le député Rafik Channoufi a demandé la restauration des sites de Zaghouan et la création d'un petit théâtre de plein air.

Il s'est interrogé sur le sort du dossier d'inscription du complexe hydraulique romain de Zaghouan-Carthage au patrimoine mondial de l'Unesco, proposant un programme de promotion de la lecture dans les bibliothèques publiques.

De son côté, le député Haïthem Sfar a réclamé plus de moyens pour les commissariats régionaux des affaires culturelles et les maisons de la culture, à doter de laboratoires créatifs et de centres d'innovation.

Les musées et les sites subissent agressions et vols, a-t-il dénoncé, et suggérant de recruter des gardiens et des ouvriers.

Il a également demandé d'aménager le musée régional de Mahdia et de l'intégrer, avec le site de Salakta, aux circuits touristiques.

Le député Abdelkarim Attia, lui, a plaidé pour l'intégration des sites de Thyna, Mahrès et Kerkennah, à Sfax, aux circuits touristiques.

La députée Houda Jelassi a demandé une carte précise des maisons de la culture par délégation à Tunis, la densité démographique devant guider la création de nouvelles structures et un calendrier de couverture des zones dépourvues.

Pour sa part, le député Salem Makni a alerté sur la dégradation de sites de Béja, dont Dougga classé à l'Unesco, la kasbah, le palais Bourguiba et les monuments andalous de Testour.

S'adressant au ministère, le député Aziz Belakhdhar a réclamé le bilan réel de ses interventions et leur valeur ajoutée au regard des budgets annuels, jugeant leur rendement en deçà des attentes.

Il a aussi questionné le sort des fouilles d'Oudhna et des projets culturels à Ben Arous.

Les interventions se sont poursuivies tard dans la soirée. La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, doit répondre aux questions des députés et réagir à leurs propositions.