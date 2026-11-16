Tunisie: Jendouba - Trois diplômées du supérieur ouvrent une huilerie pour les petits oléiculteurs

16 Novembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Makram Hadj Ayed

Tunis/Tunisie — Jendouba,16 nov. (Rédaction Mouldi Zouabi, TAP)-Trois diplômées, Rihab, Yosra et Sawsen, ont ouvert en 2025 à El Oyoun, zone frontalière d'Aïn Sultan (Ghardimaou), une huilerie destinée aux petits oléiculteurs délaissés par les grandes unités.

Le problème est simple. Les grandes huileries réclament 500 kg d'olives au minimum. Beaucoup d'exploitants en récoltent 200 ou 300. Alors ils cherchent d'autres producteurs pour regrouper leurs quantités, retardent le pressage au détriment de la qualité, bradent leur récolte ou abandonnent la cueillette.

L'huilerie d'El Oyoun accueille plus de 700 petits producteurs et collecteurs, selon Rahab.

Pour la lancer, les trois associées ont réuni une subvention de l'Union européenne, un crédit bancaire et l'apport de leurs familles. Les loyers aux abords de la ville les dépassaient. Elles ont donc loué un ancien café rural.

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Leurs parcours expliquent ce choix. Rihab, 30 ans, a décroché son diplôme d'économie en 2022, puis deux masters en économie sociale et solidaire.

Yosra, 33 ans, détient une licence en marketing et le même master. Sawsen, diplômée en langues deux ans plus tôt, complète l'équipe. Toutes ont suivi une formation de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Leur génération, expliquent-elles à la TAP, se heurte à « un marché de l'emploi limité » et à la bureaucratie surtout dans les zones frontalières.

Rihab refuse pourtant de réduire l'aventure à une quête de profit. Tout a commencé en 2012, quand sa mère a rejoint un groupement féminin spécialisé dans la distillation d'huiles végétales.

Yosra, elle, mise sur la technique. Presser le jour de la cueillette garantit une meilleure qualité, dit-elle à la correspondante de l'agence TAP.

Les équipements écologiques transforment aussi les margines, source de pollution, en aliments pour bétail, en combustible ou en engrais.

Son histoire personnelle pèse également. Son grand-père a défendu son « henchir » (ferme) contre le colon français Sarrou durant la colonisation agricole (1881-1956). Elle a envisagé d'en faire un point de départ pour la production.

Chacune tient son rôle. Rihab supervise la gestion, Yosra assure la vente sur les réseaux sociaux, Sawsen chasse les partenaires pour exporter sous une marque commune.

Dernier signal, le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Jendouba compte organiser une journée de formation dans l'huilerie pour d'autres porteurs de projets, a indiqué Rihab.

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