Sénégal: Zone Ocde - Légère contraction de 0,1% du revenu réel des ménages au 2ème trimestre 2026

Le revenu réel des ménages par habitant dans l'Ocde s'est légèrement contracté, de 0.1 %, au deuxième trimestre 2026, après plusieurs trimestres de croissance modérée, la hausse des prix à la consommation ayant contrebalancé les augmentations du revenu nominal des ménages dans de nombreux pays.

Selon un communiqué de presse, en revanche, le Pib réel par habitant a continué de progresser, de 0.6 % au T2 2026, après une hausse de 0.4 % au T1 2026. La croissance du Pib mesure l'évolution de l'activité économique agrégée, tandis que la croissance du revenu des ménages reflète l'évolution des revenus perçus par les ménages, c'est-à-dire les revenus dont ils disposent pour consommer ou épargner.

Parmi les 20 pays pour lesquels des données sont disponibles, 12 ont enregistré une hausse du revenu réel des ménages par habitant, tandis que 8 ont enregistré une contraction.

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Parmi les économies du G7, la croissance du revenu réel des ménages par habitant est passée de 0.4 % à 0.0 % au T2 2026, bien que les évolutions aient été contrastées selon les pays. En Italie, le revenu réel des ménages par habitant a poursuivi son évolution irrégulière et a diminué de 1.0 % au T2 2026, après une hausse de 0.4 % au T1 2026. Ce recul s'explique par l'inflation, qui a atteint 1.4 %, ainsi que par une diminution des prestations sociales nettes.

Le Pib réel par habitant a progressé de 0.2 %. En France, le revenu réel des ménages par habitant et le PIB réel par habitant ont continué de se contracter au T2 2026, de 0.6 % et 0.1 % respectivement, après avoir tous deux reculé de 0.2 % au trimestre précédent.

Aux États-Unis, le revenu réel des ménages par habitant a enregistré une contraction plus modérée, de 0.1 %, après plusieurs trimestres de croissance, tandis que le Pib réel par habitant a progressé de 0.5 %.

En revanche, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont enregistré des hausses du revenu réel des ménages par habitant. Au Canada, l'augmentation de la rémunération des salariés, notamment dans les secteurs de la finance, de l'immobilier, de la gestion d'entreprises et du commerce, ainsi que la hausse des prestations sociales nettes, ont contribué à une progression de 1.5 % du revenu réel des ménages par habitant.

Le Pib réel par habitant a augmenté de 1.0 %. Au Royaume-Uni, la hausse des prestations sociales nettes et la diminution des impôts sur le revenu et le patrimoine ont entraîné une augmentation de 1.0 % du revenu réel des ménages par habitant, après une contraction de 0.8 % au trimestre précédent, tandis que le PIB réel par habitant a poursuivi sa progression, de 0.5 %. En Allemagne, le revenu réel des ménages par habitant a légèrement augmenté, de 0.1 %, après une contraction de 0.3 % au trimestre précédent.

Parmi les autres pays de l'Ocde, la plus forte hausse du revenu réel des ménages par habitant a été enregistrée en Pologne, où l'augmentation de la rémunération des salariés et des revenus nets de la propriété a entraîné une progression de 2.5 % du revenu réel des ménages par habitant.

Le Pib réel par habitant a également progressé, mais à un rythme plus lent, de 1.2 %. En revanche, la plus forte baisse au T2 2026 a été enregistrée au Chili, où le revenu réel des ménages par habitant a reculé de 3.5 %, sous l'effet d'une inflation plus élevée et d'une hausse du chômage, après une forte progression de 4.4 % au trimestre précédent. Le revenu réel des ménages par habitant s'est également fortement contracté en Finlande, de 2.0 %, tandis que le Pib réel par habitant a augmenté de 0.4 %.