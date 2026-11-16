Sénégal: Miss Littérature Sénégal 2026 - Fatou Bintou Sène sacrée et attendue au rendez-vous continental

La deuxième édition du concours Miss Littérature Sénégal a connu son épilogue, samedi 14 novembre 2026, à l'Institut français de Dakar. Au terme d'une compétition ayant mobilisé 166 candidates issues des 14 régions du pays, Fatou Bintou Sène, élève ingénieure à l'École polytechnique de Thiès, a remporté la couronne. Elle défendra les couleurs du Sénégal à la finale africaine prévue au Bénin en novembre 2027.

Les lettres étaient à l'honneur, samedi dernier, à l'Institut français de Dakar. Elles étaient dix candidates à briguer la couronne de Miss Littérature Sénégal 2026. Au terme d'une finale marquée par la qualité des prestations, l'éloquence et la mise en valeur des tenues traditionnelles, Fatou Bintou Sène, représentante de la région de Thiès, a été sacrée. Élève ingénieure en deuxième année à l'École polytechnique de Thiès, elle succède ainsi à Sokhna Aminata Fall du Lycée d'Excellence Mariama Bâ de Gorée et devient l'ambassadrice de la littérature sénégalaise sur la scène continentale.

Dieynaba Ba a décroché la première place de dauphine, tandis que Sophie Charlène Nazala a été désignée deuxième dauphine. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, ainsi que de plusieurs autorités du secteur de l'Éducation nationale.

Visiblement émue par son sacre, Fatou Bintou Sène a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui l'ont accompagnée tout au long de cette aventure. Pour elle, cette distinction récompense les efforts consentis, mais représente également une responsabilité. Elle entend désormais porter haut les couleurs du Sénégal lors de la finale africaine au Bénin.

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« Je suis très fière et je me sens très redevable envers le Sénégal. Le Sénégal a beaucoup fait pour mon éducation et pour la personne que je suis aujourd'hui », a-t-elle confié, tout en invitant ses compatriotes à se mobiliser pour cette prochaine échéance.

166 candidates pour dix finalistes

Derrière cette finale, plusieurs mois de sélection et de mobilisation à l'échelle nationale. Selon la promotrice du concours, Salamata Ousmane Diallo, journaliste culturelle à Radio Futurs Médias (Rfm), cette deuxième édition a enregistré, au départ, 166 candidatures provenant des 14 régions du Sénégal.

Une phase de présélection a été organisée simultanément dans huit régions, permettant de retenir 30 demi-finalistes. Ces dernières se sont retrouvées le 10 octobre au Centre culturel de Pikine pour la demi-finale, à l'issue de laquelle les dix candidates finalistes ont été sélectionnées.

La promotrice a relevé les difficultés liées à l'organisation d'une compétition d'envergure nationale, tout en saluant l'accompagnement des inspections d'académie et des professeurs de français mobilisés dans les différentes régions. Elle a également souligné le rôle du ministère de l'Éducation nationale, qui a adressé une note circulaire aux inspections académiques afin de faciliter la participation des établissements scolaires.

Pour Salamata Ousmane Diallo, il est essentiel de donner davantage de visibilité aux jeunes qui s'investissent dans la lecture et l'écriture, à l'image de ceux qui s'illustrent dans le sport. « Si le sport muscle le corps, la littérature muscle la pensée et un pays qui veut aller loin doit faire travailler les deux », a-t-elle déclaré.

La promotrice a également rendu hommage aux femmes qui ont contribué à l'émergence de la littérature féminine en prenant la plume pour raconter leurs réalités, leurs combats et leurs aspirations. « La femme ne doit pas seulement être racontée, elle doit aussi pouvoir raconter », a-t-elle affirmé, plaidant ainsi pour davantage d'espaces d'expression féminine dans le monde littéraire.

Sokhna Benga invite les candidates à transformer la société par les lettres

Marraine de cette deuxième édition, l'écrivaine sénégalaise Sokhna Benga a salué l'initiative, qu'elle considère comme un engagement en faveur de la jeunesse et de la culture. Son roman Bayo, la mélodie du temps a été retenu comme oeuvre de référence de cette édition et a servi de support aux exercices de lecture et de critique littéraire.

La romancière s'est réjouie de ce choix, présentant son ouvrage comme une réflexion sur les rêves, les questionnements et les responsabilités de la jeunesse face à la violence. Dans son intervention, elle a insisté sur le rôle de la littérature dans la formation intellectuelle et citoyenne des jeunes.

Au-delà des diplômes et des distinctions, elle a invité les candidates à mettre leurs connaissances au service de la société, à cultiver leur passion pour les lettres et à oser la publication de leurs oeuvres. Pour elle, la lecture et l'écriture doivent également permettre aux jeunes de mieux comprendre leur environnement et de contribuer à sa transformation.

Cette édition a également été placée sous le parrainage d'Abdoulaye Fodé-Dôme, éditeur, poète, romancier et président de l'Association des écrivains du Sénégal.

Au-delà du concours et de la couronne, Miss Littérature Sénégal entend ainsi faire de la lecture et de l'écriture des leviers de valorisation du potentiel des jeunes filles. Avec le sacre de Fatou Bintou Sène, cette ambition prend désormais une dimension continentale. Le prochain rendez-vous est fixé au Bénin, où la lauréate aura la responsabilité de représenter le Sénégal.