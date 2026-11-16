Sénégal: Le pays mise sur le modèle turc pour changer d'échelle

En marge de la Cop31, qui se tient actuellement à Antalya, en Türkiye, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a signé un partenariat stratégique avec la Fondation zéro déchet afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'initiative « Sénégal zéro déchet ».

Antalya- La Türkiye constitue un exemple de référence en matière de gestion des déchets. Le pays a réussi à faire passer son taux de recyclage des déchets municipaux de 13% en 2017 à 37,53% en 2025, avec des objectifs de 60% en 2035 et de 70% en 2053. Ces résultats ont été obtenus grâce à son programme « Sifir Atik » (Zéro déchet), lancé en 2017.

C'est ce modèle que le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique cherche à reproduire au Sénégal, à travers un partenariat avec la Fondation zéro déchet, avec l'appui de l'Agence turque de coopération et de coordination (Tika).

Le défi reste toutefois immense. Selon les statistiques du ministère de l'Environnement, le Sénégal produit environ 2,46 millions de tonnes de déchets solides par an, dont 58 % proviennent de la région de Dakar. À cela s'ajoutent plus de 250.000 tonnes de déchets plastiques chaque année, dont seulement 10% sont recyclées.

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Malgré les dispositifs déjà mis en place, notamment la loi n° 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques, la création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) et le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged), la gestion des déchets reste confrontée à des difficultés de coordination et de valorisation.

La nouvelle initiative veut ainsi passer d'une logique essentiellement axée sur la collecte et l'élimination des ordures à une véritable économie des déchets. La transformation de la décharge de Mbeubeuss en centre de tri et en parc urbain constitue, à cet égard, l'un des symboles de cette nouvelle orientation.

Pour concrétiser cette ambition, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, entend s'appuyer sur l'expérience de la Türkiye. La stratégie nationale repose sur cinq axes : le renforcement du cadre juridique, l'exemplarité des administrations publiques, le développement des infrastructures de traitement et de recyclage, la mobilisation citoyenne et la mise en place de mécanismes de financement durables.

Parmi les mesures envisagées figurent le tri obligatoire des déchets dans les bâtiments publics, la création d'un système de certification, le développement du compostage, l'installation de micro-unités de recyclage dans les régions et l'intégration des récupérateurs informels au sein de coopératives.

La sensibilisation des populations occupera également une place importante dans ce dispositif, avec l'implication des écoles, des daaras, des chefs religieux et la valorisation de la tradition du « Set setal ». Une Journée nationale « Zéro déchet » est également prévue chaque 30 mars.

La mise en oeuvre du programme s'étendra sur trois phases, de 2027 à 2035. La première année sera consacrée au lancement du dispositif, à l'adoption du décret d'application, à l'équipement des bâtiments publics et à la réalisation de projets pilotes.

Entre 2028 et 2030, le programme sera progressivement étendu aux grands producteurs de déchets et aux différentes filières régionales.

Enfin, de 2031 à 2035, le tri obligatoire devrait être généralisé aux ménages, parallèlement à la fermeture définitive de Mbeubeuss et au développement de la valorisation énergétique.

À terme, le ministère de l'Environnement vise un taux de recyclage des déchets plastiques de 25% en 2030, puis de 40% en 2035.

Transition verte: Dr Aliou Gori Diouf plaide pour une meilleure place des femmes

À Antalya, en Türkiye, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, a mené, samedi 14 novembre, un plaidoyer pour le renforcement du leadership féminin dans la transition verte en Afrique de l'Ouest.

En marge de la Cop31, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf a participé, samedi 14 novembre 2026, à Antalya, en Turquie, à un panel sur le thème : « Promouvoir le leadership des femmes dans la transition verte en Afrique de l'Ouest ».

Organisée avec la Commission de la Cedeao et Onu Femmes, cette table ronde a été marquée par le lancement du programme phare régional consacré à l'action climatique sensible au genre et à l'économie verte en Afrique de l'Ouest.

Intervenant en qualité de conférencier principal, Dr Aliou Gori Diouf a souligné que les femmes figurent parmi les premières victimes des effets du changement climatique, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles.

S'appuyant sur sa propre expérience de recherche menée en 2009, le ministre a relevé un certain nombre d'inégalités qui accentue cette vulnérabilité. « Au Sénégal, les femmes ne possèdent qu'environ 12 % des terres agricoles et ne représentent que 15 % des exploitants. Leurs revenus agricoles sont également estimés à la moitié de ceux des hommes », a-t-il mentionné.

À ces difficultés, poursuit-il, s'ajoute un accès limité au crédit, aux technologies, aux marchés et aux informations climatiques.

Toutefois, le ministre a insisté sur la nécessité de dépasser la seule perception des femmes comme victimes du changement climatique. Agricultrices, entrepreneuses, gestionnaires des ressources naturelles et leaders communautaires, elles constituent, selon lui, des actrices incontournables de la transition verte, dont les capacités doivent être davantage valorisées.

À cet effet, il a rappelé les initiatives engagées par le Sénégal, notamment l'élaboration d'une Stratégie nationale genre et changement climatique, l'adoption en 2025 d'un guide d'intégration du genre dans la planification de l'adaptation et la prise en compte de l'inclusion sociale dans la Contribution déterminée sur le plan national (Cdn3.0).

Le programme régional de la Cedeao ouvre, de l'avis du ministre, de nouvelles perspectives. Sur cinq ans, il ambitionne de toucher 120 000 femmes, de soutenir 30 réformes sensibles au genre, de mettre en place 15 mécanismes de financement adaptés et de mobiliser près de 70 millions de dollars de financements privés en faveur des activités vertes portées par les femmes.

Pour garantir sa réussite, Dr Aliou Gori Diouf a décliné quatre priorités : faciliter l'accès des femmes au financement, sécuriser leurs droits fonciers, renforcer leurs compétences dans les métiers verts et améliorer leur participation aux instances de décision grâce à des données ventilées par sexe.

À en croire le ministre, le Sénégal va travailler aux côtés de la Cedeao, de l'Onu Femmes et de la Banque africaine de développement (Bad) pour faire de cette initiative un véritable levier d'autonomisation économique des femmes et d'accélération de la transition écologique en Afrique de l'Ouest.

Avant cette rencontre consacrée au leadership féminin, le ministre a multiplié les activités en marge de la Cop31 à Antalya. Il a notamment reçu la visite de courtoisie de son homologue malienne, Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable du Mali.

Dr Aliou Gori Diouf a également rencontré des experts sénégalais travaillant au sein des institutions internationales.