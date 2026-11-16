Algérie: Afflux de migrants vers Ceuta - Un rapport révèle l'implication de 18 hauts responsables marocains

Madrid — Un nouveau rapport du Centre national espagnol des migrations et des frontières (CENIF) a révélé l'implication de 18 responsables marocains dans l'afflux massif de migrants marocains dans l'enclave espagnole de Ceuta les 30 et 31 juillet dernier, a rapporté le quotidien espagnol El Independiente, affirmant que cette prise d'assaut a été "planifiée et organisée" par les autorités de Tanger.

La même source a expliqué que ce nouveau rapport, remis par les enquêteurs à la juge Maria Tardon de l'Audience nationale espagnole, s'appuie sur les témoignages de 81 migrants marocains, les transcriptions de leurs entretiens, ainsi que l'analyse de photographies documentant les moments les plus critiques des événements, comprenant des noms de hauts responsables de la sécurité, d'autorités civiles et de fonctionnaires à différents niveaux de l'administration marocaine, parmi lesquels le wali de Tétouan, Mohamed El Oualidi, et le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi.

Le Centre espagnol a affirmé, à ce sujet, que la prise d'assaut de l'enclave espagnole de Ceuta n'était pas un incident spontané, mais une opération planifiée et organisée, soulignant la présence simultanée de responsables de différentes structures de sécurité marocaines, dont certains occupent des postes de direction et de coordination lors du passage de la frontière vers Ceuta, au cours duquel 83 migrants marocains ont perdu la vie, a ajouté le journal.

Pour rappel, la Direction générale espagnole du renseignement avait remis, au début du mois en cours, un rapport au juge d'instruction de l'Audience nationale identifiant deux hauts responsables de la sécurité marocaine qui donnaient des instructions aux migrants à leur entrée dans la ville. Il s'agit d'El Oualidi lui-même et du chef de la sécurité de M'diq-Fnideq, Abdel Fattah Sayed Radi.

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Le Centre a ajouté les noms d'autres responsables de la police marocaine à la liste et a également interpellé les autorités civiles locales, notamment le gouverneur, le préfet de M'diq-Fnideq, le pacha de Fnideq, ainsi que les élus et responsables locaux.

D'après ce nouveau rapport, les enquêteurs avaient rédigé jusqu'à la date du 29 octobre dernier, 13 procès-verbaux (PV), identifié des individus grâce à des photographies et recoupé ces PV avec des images des événements, les bases de données de la police et des publications circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias marocains.