Algérie: L'élu est appelé à aller au-delà de la gestion administrative pour prendre en charge les préoccupations locales

Relizane — Le membre du bureau national du Rassemblement national démocratique (RND), Driss Abassa, a souligné, dimanche à Relizane, que le rôle de l'élu local ne se limite pas à la gestion administrative, mais consiste également à assumer la responsabilité première de trouver des solutions à toutes les préoccupations concernant la commune et la wilaya.

Lors d'un meeting populaire animé à la salle "Moudjahid Bouhni", dans la commune d'Oued Rhiou (50 km à l'est de Relizane), dans le cadre du 11e jour de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre en cours, M. Abassa, mandaté par le secrétaire général du parti, Monder Bouden, a indiqué que le RND prend part à ces échéances avec un programme fondé sur "l'action politique responsable".

Il a souligné, dans ce sens, que l'élu local "n'est pas uniquement un gestionnaire administratif, mais qu'il est avant tout le premier responsable de la recherche de solutions à toutes les questions concernant la commune ou la wilaya".

Dans ce contexte, il a appelé à mettre en place des assemblées locales "davantage capables de répondre aux aspirations des citoyens et de réaliser le développement durable".

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M. Abassa a indiqué, par ailleurs, que les listes de son parti comprennent des candidats "expérimentés et compétents", parmi les jeunes et les femmes, considérés comme "deux piliers essentiels dans la construction du présent et de l'avenir de la nation".