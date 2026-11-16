Algérie: Les partis en campagne pour le renforcement de la confiance entre le citoyen et les Institutions

Alger — Le renforcement de la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat est le point sur lequel se sont attardés les leaders politiques, dimanche, au onzième jour de la campagne pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), prévue le 28 novembre courant.

Au cours d'un meeting populaire tenu dans la wilaya d'El Tarf, le président du parti Jil Jadid, Lakhdar Amokrane, a estimé que les prochaines élections locales constituaient "une opportunité pour consolider la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat, à travers l'édification de collectivités locales fortes".

M. Amokrane a signalé que "la consolidation de la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat passait par son implication dans la prise de décision et dans le suivi du processus de développement local".

A Guelma, le membre du bureau national du Front El- Moustakbal, Hadj Belghaouti a assuré que le développement des communes et des wilayas reposait "essentiellement sur le renforcement de la communication avec les citoyens en tant que partenaires effectifs et force de proposition ".

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Mandaté par le président du Front El- Moustakbal, Fateh Boutbig, M. Belghaouti a appelé les citoyens à participer avec force aux élections locales.

Le président du parti Sawt Ech-Chaâb, Lamine Osmani a exhorté les candidats à intensifier l'action de proximité, à être à l'écoute des préoccupations des citoyens, à faire preuve d'éthique dans la gestion des deniers publics et à orienter les budgets vers les projets d'utilité publique.

M. Osmani, qui animait un rassemblement populaire à Sidi Bel-Abbes, a souligné l'importance d'impliquer les jeunes dans l'action politique et de les préparer à assumer des responsabilités.

De son côté, la présidente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, qui animait un meeting dans la même wilaya, a mis en exergue l'importance de "renforcer la confiance des citoyens envers les élus locaux, en assumant pleinement leur responsabilité, en respectant leurs engagements et en concrétisant leurs promesses sur le terrain".

Mme Zerouati a appelé, dans ce contexte, à associer les citoyens, les jeunes et les compétences locales, à l'établissement des priorités et à la proposition de solutions.

Dans la wilaya de Relizane, le membre du Bureau national du Rassemblement national démocratique (RND), Idriss Abassa, a plaidé pour la mise en place d'assemblées populaires capables de répondre davantage aux aspirations des citoyens et de concrétiser de manière plus efficace le développement durable.

Mandaté par le secrétaire général du parti, Monder Bouden, M. Abassa, qui animait un meeting populaire, a tenu à préciser que le parti s'engageait dans les élections locales avec un programme basé sur le "travail politique responsable", considérant que l'élu local "n'est pas un simple gestionnaire administratif, mais plutôt un responsable chargé de trouver des solutions à toutes les questions qui concernent la commune et la wilaya".