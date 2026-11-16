Algérie: Le Makhzen de nouveau 'épinglé' sur la qualité de ses produits halieutiques

Madrid — Les autorités espagnoles ont émis une nouvelle alerte sanitaire après la détection d'histamine dans une cargaison de maquereau congelé en provenance du Maroc.

Il s'agit de la deuxième alerte en l'espace de dix jours, après l'interception par les autorités lettones d'une autre cargaison du même poisson en raison de dépassements des seuils autorisés de cette substance.

Selon les données du système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), l'alerte espagnole a été enregistrée le 12 de ce mois sous la référence 2026.10058, et concerne du maquereau congelé de l'espèce Scomber colias, en provenance du Maroc, classé comme niveau "grave".

Les autorités lettones avaient annoncé, début novembre en cours, l'interception, à la frontière, d'une cargaison de maquereau marocain, après que les analyses avaient révélé des concentrations d'histamine de 1.518, 869 et 219 milligrammes par kilogramme, contre une limite de 200 milligrammes par kilogramme retenue lors du contrôle, ce qui amène à dire que la concentration la plus élevée dépassait ainsi le seuil autorisé d'environ 7,6 fois.

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L'histamine constitue un risque sanitaire bien connu, notamment dans certaines espèces de poissons telles que le maquereau, la sardine et le thon, où la substance se forme sous l'effet de l'activité bactérienne lorsque les conditions de conservation ne sont pas appropriées.

Sa consommation à des concentrations élevées peut provoquer des intoxications alimentaires accompagnées de rougeurs cutanées, de maux de tête et de troubles digestifs.

Trois alertes concernant des produits de la mer en provenance du Maroc et destinés au marché européen avaient déjà été enregistrées en Espagne au cours du mois d'octobre dernier, portant ainsi à quatre le nombre d'alertes signalées dans ce pays et à cinq à l'échelle européenne.

En août dernier, les autorités russes avaient également interdit la commercialisation d'une cargaison de 25 tonnes de maquereau congelé en provenance du Maroc et destinée à la région de Kaliningrad, en raison d'irrégularités dans les documents vétérinaires qui l'accompagnaient.

Le certificat vétérinaire fourni ne correspondait pas au modèle exigé par les autorités russes.

Le rejet de produits marocains par plusieurs pays continue ainsi de marquer le paysage commercial international, sur fond caractérisé par la persistance du régime du Makhzen à ne pas respecter les réglementations commerciales européennes fondées sur les exigences strictes en matière de sécurité, de qualité et de conformité.

Des experts économiques estiment que la multiplication des alertes européennes concernant des produits en provenance du Maroc, en raison de la présence de substances interdites au niveau international, constitue un coup dur pour le régime du Makhzen et pour l'image de "partenaire commercial privilégié" que le Maroc a longtemps tenté de promouvoir sur le marché européen, au détriment de la santé publique et de l'environnement.