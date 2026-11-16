Algérie: Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale à son 11e jour

Alger — Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, à son 11e jour, dimanche:

- Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, à Sidi Bel Abbès: "Impliquer les jeunes dans l'action politique et les préparer à assumer des responsabilités doit se faire à travers la formation d'élus dotés d'une culture institutionnelle, plaçant le service du citoyen et l'intérêt général au-dessus des considérations personnelles".

- Le président du parti Jil Jadid, Lakhdar Amokrane, à El Tarf: "Les élections locales du 28 novembre constituent une opportunité pour consolider la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat, à travers son implication dans la prise de décision et le suivi du processus de développement local".

- La présidente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, depuis Sidi Bel Abbès: "Renforcer la confiance des citoyens envers les élus locaux se traduit par l'exercice de leur responsabilité, le respect de leurs engagements et la concrétisation de leurs promesses sur le terrain".

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- Le membre du Bureau national du Front El Moustakbal, Hadj Belghaouti, à Guelma (mandaté par le président du parti, Fateh Boutbig): "L'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) le 28 novembre constitue une opportunité pour consacrer un développement local performant".

- Le membre du Bureau national du Rassemblement national démocratique (RND), Idriss Abassa, à Relizane (mandaté par le secrétaire général du parti, Monder Bouden): "L'élu local n'a pas pour seule vocation d'assurer la gestion administrative, mais il lui incombe, au premier chef, de trouver des solutions à toutes les questions relevant de la commune ou de la wilaya".