Algérie: Début de la 9e conférence scientifique internationale annuelle de l'Association des études de la Route de la soie

15 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Tlemcen — Les travaux de la 9e conférence scientifique internationale annuelle de l'Association internationale des études de la Route de la soie (IASS) ont débuté, dimanche soir à la faculté de médecine de l'Université Abou Bekr-Belkaïd de Tlemcen, parallèlement à la tenue de la 11e assemblée générale du Réseau des universités de la Route de la soie.

Le programme de cette rencontre scientifique prévoit plusieurs sessions consacrées, notamment, à la médecine, aux énergies renouvelables, au patrimoine culturel et aux langues, ainsi qu'à d'autres thématiques portant sur les mutations actuelles dans l'espace de la nouvelle Route de la soie.

A cette occasion, des chercheurs ont présenté différentes analyses sur les racines historiques de la Route de la soie et les perspectives de leur mise en relation avec les réalités contemporaines de la nouvelle initiative chinoise.

Les travaux abordent également les mécanismes permettant de relever les défis transfrontaliers, notamment les changements climatiques, ainsi que les moyens de renforcer l'intégration entre les connaissances scientifiques et les projets de développement durable.

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Les participants examinent également les perspectives de développement des programmes de formation conjoints et d'échange d'expertises entre enseignants et étudiants, dans le but de concrétiser les ambitions communes à travers des projets de terrain.

Cette manifestation scientifique connaît la participation d'enseignants universitaires et de doctorants, qui enrichissent les débats en soulevant des questions et des préoccupations relatives aux perspectives des futurs partenariats et à leurs retombées sur le développement du système de recherche scientifique au sein des universités algériennes.

Les travaux de la conférence et de l'assemblée générale se poursuivront durant deux jours. Ils seront marqués par la présentation, l'examen et l'adoption des rapports, ainsi que par la validation des futurs programmes d'action du réseau.

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