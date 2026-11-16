Congo-Kinshasa: Croix-Rouge au pays - L'Ambassadrice Liliane Temuni honorée pour ses loyaux services à la Nation !

Le siège provincial de la Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo a abrité le samedi 14 novembre 2026, une cérémonie solennelle, marquant la présentation officielle de la Médaille de chevalier des Ordres Nationaux du Léopard décernée à Madame Liliane Temuni Ngoyi Mawa, Ambassadrice de la Croix-Rouge/RDC. Cette haute distinction, conférée par le Président de la République, Félix Tshisekedi, vient couronner des années de loyaux services rendus à la Nation et à la cause humanitaire. L'événement a réuni un parterre de personnalités de premier plan notamment la Ministre d'État, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, le Président de la Croix-Rouge de la RDC, Grégoire Mateso, ainsi que le président provincial de l'institution.

Mise à l'honneur devant une assistance conquise, Liliane Temuni Ngoyi Mawa a prononcé un discours plein de gratitude et de partage.

« C'est avec une profonde émotion et une sincère reconnaissance que je prends la parole devant vous aujourd'hui... Cette reconnaissance de la Croix-Rouge constitue pour moi un encouragement précieux. Mais permettez-moi de le dire avec conviction : si c'est mon nom qui est appelé aujourd'hui, ce sont de nombreuses personnes qui méritent d'être honorées avec moi », a-t-elle déclaré d'emblée.

La récipiendaire a tenu à associer à son sacre tous ceux qui, de près ou de loin, portent avec elle ce sacerdoce. Elle a exprimé sa reconnaissance appuyée à son époux, qualifié de « premier soutien », ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Une pensée particulière a également été adressée au docteur Julien Tangu pour son appui indéfectible dès ses premiers pas dans l'univers humanitaire, sans oublier les professionnels de santé (médecins et infirmiers) et les membres de l'Association Sans Frontières.

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Un vibrant hommage a enfin été rendu aux volontaires de la Croix-Rouge, dont « la disponibilité, le courage et le sens du service incarnent le message de la solidarité ».

Le gouvernement aux côtés des bâtisseurs de paix sociale

Prenant la parole à son tour, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba Masudi a rappelé le sens profond de cette célébration, qui transcende la simple reconnaissance individuelle pour saluer l'impact des actions menées sur le terrain.

« Notre présence aujourd'hui n'est pas pour la personne nécessairement de Madame Liliane, mais ce sont ses oeuvres, ses actes sur le terrain. Comme on dit, vos oeuvres, votre travail vous justifiera », a souligné la Ministre d'État.

S'exprimant au nom du gouvernement de la République coordonné par la Première Ministre, Eve Bazaïba a réitéré l'accompagnement de l'État envers les acteurs humanitaires, tout en rappelant que ce travail s'inscrit dans les valeurs cardinales du serment de la Croix-Rouge : l'Unité, l'Universalité, l'Égalité, l'Indépendance et le Volontariat.

Cette journée mémorable restera gravée dans les annales de la Croix-Rouge RDC comme le symbole éclatant qu'en République Démocratique du Congo, le don de soi et le travail acharné au service des plus vulnérables finissent toujours par porter des fruits visibles et reconnus par la Nation entière.