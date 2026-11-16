Congo-Kinshasa: Lutte contre le paludisme, au pays - Le Rotary soutient les efforts du PNLP et insiste sur la mobilisation des ressources domestiques !

Le Rotary International entend apporter une contribution significative à la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo, notamment à travers la mobilisation des ressources domestiques et la mise en place de mécanismes de financement durables. Cet engagement s'est manifesté lors de l'Atelier national de réflexion stratégique, d'appropriation institutionnelle et de validation du Cadre national multisectoriel de lutte contre le paludisme 2026-2030, organisé du 9 au 12 novembre 2026 au Centre Saint-Pierre-Claver, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Le paludisme (ou malaria) demeure la première cause de morbidité, d'hospitalisation et de mortalité en RDC, affectant particulièrement les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. C'est dans le cadre de la lutte contre cette maladie que le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), sous la direction du Dr Baudouin Matela, a réuni plusieurs acteurs issus de différents secteurs autour d'une réflexion stratégique sur les mécanismes d'une riposte multisectorielle efficace.

Les travaux ont notamment porté sur le diagnostic, la vision et l'appropriation stratégique, avec comme objectif de fédérer les acteurs autour d'une vision commune du paludisme comme enjeu de développement national.

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Les participants ont également abordé la définition des axes stratégiques, des rôles sectoriels et de l'articulation des interventions, ainsi que les questions liées à la mise en oeuvre, au financement et au suivi-évaluation. L'enjeu était également de parvenir à un consensus formel garantissant un engagement collectif et une responsabilité partagée.

Le Rotary International, engagé dans la réduction de la mortalité infantile liée notamment à la diarrhée, aux infections respiratoires et au paludisme à travers son Projet « Défi du Rotary pour des Collectivités en bonne Santé » (RHCC), a soutenu et participé activement à cet atelier. Une contribution qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de plaidoyer de ce projet, particulièrement en ce qui concerne la mobilisation des ressources nationales pour renforcer la lutte contre ces maladies.

Sur le terrain, l'engagement du Rotary se traduit déjà par des résultats encourageants. Dans la province du Kasaï, près de 100 000 enfants ont été pris en charge grâce à plusieurs centaines de Sites de soins communautaires installés dans le cadre du Projet RHCC.

Pour le Dr Pierre Mady Tayele, membre du Rotary Club Kinshasa Espoir et conseiller technique au Projet RHCC, l'appui apporté à ces assises revêt une importance particulière. Il permet notamment de porter au coeur de la réflexion nationale la question du financement domestique, considérée comme un levier essentiel pour réduire la dépendance de la RDC aux financements extérieurs.

« Pour le Rotary, c'est très important. Le Rotary est engagé dans la lutte contre le paludisme. Le Rotary plaide pour la mobilisation des ressources domestiques à l'intérieur du pays pour réduire notre dépendance aux apports extérieurs. Nous avons appuyé cet atelier parce que le cadre multisectoriel de lutte contre le paludisme préconise la mobilisation des ressources domestiques.

Le Rotary plaide justement pour la mise en place d'une Fondation privée qui va permettre de mobiliser et mettre ensemble différents acteurs de lutte contre le paludisme et pouvoir mobiliser les ressources domestiques », a-t-il expliqué devant la presse, au terme des travaux.

A travers cette proposition de création d'une Fondation privée, le Rotary ambitionne de fédérer les différents intervenants dans la lutte contre le paludisme autour d'un mécanisme commun de mobilisation des ressources nationales. Une démarche qui vise à renforcer les capacités de financement des interventions et à assurer leur continuité.

Par son soutien à cet atelier, son expérience sur le terrain à travers le Projet RHCC et son plaidoyer en faveur d'une mobilisation accrue des ressources domestiques, le Rotary International entend ainsi contribuer à la consolidation d'une réponse nationale multisectorielle, durable et mieux financée contre le paludisme.