Tunisie: Malvoyants - 100 mille livres électroniques et 1000 livres audio disponibles durant les 3 prochaines années

Un projet de bibliothèque numérique arabe, en cours de réalisation, permettra de rendre disponible au cours des trois prochaines années, 100 000 livres électroniques et 1000 livres audio en arabe. Ce projet, qui est mené par « Arabookverse » et Sharjah Book Authority ( SBA, Autorité du livre de Sharjah), mettra également à la disposition du public arabophone, un nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle permettant de convertir les livres en formats accessibles avec la possibilité d'étendre son utilisation d'ici 2027, selon un communiqué de SBA, dont l'Agence TAP, a reçu une copie.

Le communiqué a été publié à l'issue d'une rencontre sur « L'édition accessible » tenue en marge de La 45 ème édition de la foire internationale du livre de Sharjah (4 /15 novembre 2026, aux EAU). Le communiqué précise également, qu'un nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle sera également mis en place dans le cadre du même projet de manière à permettre de convertir les livres en formats accessibles, avec des projets visant à étendre son utilisation d'ici 2027.

Selon la même source, la rencontre organisée à l'initiative de l'Association émiratie pour la gestion des droits d'auteur, a porté sur les moyens de rendre les livres accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accélérer leur production sous des formats adaptés, ainsi que sur le développement du contenu numérique arabe et l'élargissement de sa diffusion à l'échelle mondiale.

Pour Kevin Fitzgerald, secrétaire général du Forum international des auteurs, présent à cette rencontre, la mise à disposition de livres accessibles est une nécessité pour assurer l'intégration sociale et économique des personnes aveugles et malvoyantes. L'absence de supports pédagogiques adaptés prive de nombreux élèves et étudiants de la possibilité d'étudier les disciplines de leur choix et pourrait inciter certains d'entre eux à changer d'orientation ou à abandonner leurs études, a-t-il dit.

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De son coté, Ali Abdel Moneim, cofondateur et directeur général de la société « ArabBookverse » a expliqué que la collaboration avec l'Autorité du livre de Sharjah avait permis, au cours des deux dernières années, de produire environ 2 500 livres audio en arabe, ainsi que de développer des solutions techniques pour la conversion et la distribution mondiale de livres électroniques, soulignant que la société avait transféré son siège social du Royaume-Uni vers l'émirat de Sharjah l'année dernière.

Selon ce responsable, le marché arabe compte environ 430 millions de personnes. La tranche d'âge des 8 à 34 ans représente environ 64 % des lecteurs, ce qui confirme l'importance de développer le contenu numérique arabe et d'élargir son accès.