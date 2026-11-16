Afrique: U23 - Les Aigles de Carthage débarquent au Gabon pour confirmer leur avantage

La sélection tunisienne des moins de 23 ans a posé ses valises à Libreville, où elle peaufine sa préparation en vue du match retour face au Gabon, prévu mardi soir, dans le cadre du deuxième tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations U23. Un déplacement décisif pour les hommes de la sélection tunisienne, déterminés à défendre leur avantage et à valider leur qualification.

La délégation tunisienne a enregistré le renfort de Youssef Becha, milieu de terrain de l'Espérance Sportive de Tunis, appelé à intégrer le groupe en remplacement de Louay Trayi, contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure.

Vainqueurs à l'aller sur le score de 2-1, les Aigles de Carthage abordent cette seconde manche avec un avantage certes précieux, mais loin d'être définitif. À Libreville, il leur faudra faire preuve de rigueur et de maîtrise pour préserver leur avance et franchir une nouvelle étape.