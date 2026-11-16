Tunisie: Concert caritatif, aujourd'hui dimanche, à la Cité de la Culture

L'association à vocation humanitaire «Rotary Club La Marsa» organise, ce soir 15 novembre, à partir de 18h00, à la Cité de la culture, à Tunis, un concert caritatif, placé sous le signe «Eau pour tous», dont les recettes seront destinées à doter des habitations au Nord-Ouest d'appareils à énergie solaire issue du photovoltaïque, facilitant ainsi leur accès à l'eau potable.

Cette soirée musicale, bénévolement animée par la vedette de la chanson tunisienne, Zine El Haddad, aux côtés de la grande artiste, Leila Hejaiej, et dirigée par le chef d'orchestre Abdelbasset Metsahel, aura, certes, à chanter l'art engagé et faire valser le public, dans une ambiance culturelle immersive.

Chanter pour la cause humaine

Ce concept spectaculaire ne relève pas, simplement, d'un folklore artistique aussi fantaisiste, puisant dans le néant du sens et des mots. C'est l'expression typique de l'être humain, généreusement prononcée, avec toute sa musicalité significative. Pour toute cause humaine, le chanteur n'est pas réduit à sa juste valeur, il devient, sur scène, le vrai acteur solidaire au style mélodique influent et la voix des autres qui résonne fort. Ça crève les yeux et même les oreilles !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce soir, à la Cité de la culture, l'espace «Théâtre des régions» vibrera au rythme des chants tunisiens, dans une ambiance artistique imprégnée de valeurs sociétales et de bienfaisance sociale. Certes, Zine El Haddad et Leila Hejaiej vont, tous deux, jouer franc jeu et donner le ton. L'objectif si noble étant de faire entendre la voix de ceux qui ne l'ont pas. Sur ce registre, l’œuvre musicale peut être aussi philanthropique, censée évoquer les maux de la société et défendre les questions de l'homme les plus complexes. « Eau pour tous », au sens vrai du mot, ne déroge pas à cet élan de solidarité collective, tant que ce concert caritatif fait de ses recettes un don du matériel PV et permet de donner de l'énergie à des foyers assoiffés.

L'âme et le coeur

Le message sera bien reçu par l'âme et le coeur. De quoi un tel concert tire ses lettres de noblesse et galvanise l'esprit du bien et d'altruisme, pour le bonheur d'une population ayant besoin de l'eau pour vivre et survivre. Et pour des habitations confinées dans des zones enclavées qui n'ont même pas de l'eau de robinet. L'eau potable, on n'en parle pas !

Pour cet objectif particulièrement humaniste, «Rotary Club La Marsa» scande un slogan qui ne devrait surtout pas être creux : «Ensemble offrons de l'eau, offrons la vie ». Nos chers artistes, Zine El Haddad, et Leila Hejaiej, sont invités à chanter les mots et les maux d'un Nord-Ouest qui était, autrefois, le château d'eau de la Tunisie. Alors, soyez nombreux pour être généreux. Un seul billet compte...