Tunisie: Place aux visions innovantes pour l'avenir de la francophonie

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) vient de tenir sa 48e session en prélude au 20e Sommet de la Francophonie, prévu demain et après-demain dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh, appelé à mettre en place les grands axes de l'action de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour la période à venir.

Participant à cette conférence, la Tunisie a donné le ton en lançant un appel quant à la nécessité de concrétiser les engagements pris par les derniers sommets de la Francophonie, plus particulièrement celui organisé à Djerba en 2022.

Il faut dire que notre pays s'est prononcé en faveur de la consolidation de la coopération économique et culturelle entre les États membres de l'espace francophone, notamment dans les domaines de l'éducation et la formation, la diversité culturelle et linguistique, l'innovation, l'autonomisation des femmes, ainsi que l'employabilité et la mobilité des jeunes.

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En effet, notre pays, grâce à l'approche innovante de son Président, est persuadé que l'avenir de la langue française ne se joue plus, uniquement, à Paris, Bruxelles ou Montréal, mais également et surtout en Afrique dans le sens où près de 65% des quatre cents millions de locuteurs se trouvent bel et bien sur le continent africain. Un chiffre qui devrait atteindre les 590 millions de francophones en 2050, dont neuf sur dix vivraient en Afrique.

Quant à la Tunisie, où 63% de la population est francophone, la question qui se pose dans l'état actuel des choses est de savoir quelle importance on veut bien lui accorder dans un contexte où la concurrence est rude avec la progression de l'usage de l'arabe dialectal, de l'anglais, des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle.

Ces changements d'intérêt ont trait surtout au facteur de la démographie, mais aussi au rôle de l'école, sachant qu'au cours des quinze dernières années, le français tient encore une place primordiale en Afrique, favorisée davantage par des systèmes de scolarisation qui continuent à faire du français une langue d'enseignement.

En ces mêmes moments, il faudra compter avec l'émergence d'un environnement plurilingue en plein essor car le combat n'est plus livré seulement à l'école et au sein des administrations, mais plutôt à travers les moteurs de recherche, les plateformes, les métadonnées, la traduction automatique et les grands modèles d'intelligence artificielle.