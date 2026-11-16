Sénégal: À Kolda, le lavage de véhicules devient un rempart contre l'émigration irrégulière

Kolda — De nombreux jeunes de Kolda, dans le sud du Sénégal, se sont lancés dans le lavage de voitures et de motos, une activité génératrice de revenus qui leur permet de gagner dignement leur vie, loin des traversées périlleuses du désert ou de la mer que tentent certains candidats à l'émigration vers l'Europe.

Aussi, ils ont investi plusieurs artères de la capitale du Fouladou pour proposer leurs services aux automobilistes et autres conducteurs de motos.

Tous les matins, de longues files de motos sont visibles sur certains sites de lavage. Les conducteurs viennent procéder à l'entretien de leurs moyens de locomotion en attendant d'entamer leurs activités quotidiennes. Munis de pistolets à eau haute pression, ces jeunes travaillent toute la semaine pour sortir de la précarité, avec comme seul slogan : travailler et réussir chez soi vaut mieux que périr sur les routes de la migration irrégulière.

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Le bruit des jets d'eau se fait entendre un peu partout, signe que le lavage de voitures ou de motos, considéré comme un travail informel, est en plein essor dans cette région méridionale, où les opportunités d'emplois formels salariés peinent à absorber les flux de jeunes diplômés ou déscolarisés. Dans ce contexte, le lavage de véhicules et de motos est devenue un véritable rempart contre le chômage.

En ce début du mois de novembre, le soleil est encore couvert par un épais brouillard. Saliou, âgé d'une vingtaine d'années, et son équipe composée de quatre jeunes dont une fille sont déjà en train de procéder au lavage de cinq motos et deux voitures.

Après deux tentatives sans succès pour rejoindre dans la clandestinité l'Espagne, il a finalement pris la décision de renoncer à cette aventure pour gagner son pain en effectuant cette activité.

"C'est mieux que de risquer sa vie en traversant le désert ou la mer", lance-t-il fièrement pour montrer qu'il a définitivement tourné la page des routes périlleuses du désert et des traversées risquées en mer.

"Beaucoup de jeunes de mon village et environs sont partis, mais après deux échecs, j'ai choisi de venir à Kolda pour exercer le métier de laveur de motos et de voitures. Dieu merci, j'arrive à m'en sortir avec ce travail", confie Saliou.

Les jeunes subissent une forte pression sociale

Il explique la recrudescence de l'émigration irrégulière par la pression que subissent les jeunes dans leurs familles, malgré les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées en mer.

"Dès qu'un jeune du village réussit à entrer en Espagne, l'annonce est faite en famille. L'information passe vite et les jeunes restés au village commencent à subir la pression de leurs familles qui commencent à les juger négativement", déplore-t-il.

Mais de nombreux jeunes, à l'instar de Saliou, ont décidé de prendre en main leur destin en misant sur le service de lavage de motos et de voitures pour gagner leur vie.

A travers des initiatives personnelles ou collectives, ils achètent des équipements modernes pour professionnaliser et rentabiliser leur activité, généralement pour des revenus journaliers pouvant varier entre 50 000 et 70 000 francs CFA.

"Nous recevons dans la journée plus de 30 motos et une dizaine de voitures à laver. Pour les motos, le prix du lavage est fait à 1 000 FCFA l'unité, 3 000 FCFA et 10 000 FCFA pour les voitures, en fonction de la catégorie", fait-il savoir.

Malgré leur détermination, Saliou et ses collègues disent être confrontés aux difficultés relatives à la cherté des factures d'électricité, au difficile accès à l'eau dans certains quartiers périphériques de la commune et au manque de sites aménagés.

C'est pourquoi, souhaitent-ils un accompagnement des pouvoirs publics afin de structurer davantage leur activité devenue porteuse d'espoir pour de nombreux jeunes de la région de Kolda, une des localités du pays les plus pourvoyeuses de candidats à l'émigration irrégulière.

"Nous voulons être accompagnés pour un meilleur accès au micro-crédit afin que l'on puisse installer des panneaux solaires et aménager de véritables stations de lavage écologiques", plaide Saliou, estimant que cela permettra de créer des emplois et de détourner définitivement des centaines de jeunes des filets des passeurs.