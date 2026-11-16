Sénégal: Bakel - Le maire de Sinthiou Fissa sollicite l'acquisition d'une ambulance médicalisée

Tambacounda — Le maire de Sinthiou Fissa, Amadou Bocar Ka, a sollicité l'acquisition d'une ambulance médicalisée afin de faciliter l'évacuation des malades de cette commune du département de Bakel, située à environ 160 km de Tambacounda, dans l'est du pays.

Cette collectivité de l'arrondissement de Bélé compte 14 000 habitants répartis dans 26 villages, très éloignés les uns des autres, a-t-il déclaré à l'APS, lors des journées de consultations médicales gratuites organisées au village de Séoudji, par l'association Assistance médicale Tamba en partenariat avec l'association Diaspora Solidaire Sénégal.

"La situation sanitaire de la commune de Sinthiou Fissa est très difficile. On a 5 postes de santé et 6 cases de santé, malheureusement sans ambulance et avec des pistes très difficiles à pratiquer. C'est pourquoi, j'ai lancé un plaidoyer, afin qu'on nous aide au niveau central pour l'acquisition d'une ambulance", a-t-il lancé du sous-préfet de Bélé, qui était présent lors des journées de consultation.

Le maire a notamment insisté sur le coût des évacuations des malades à Bakel ou à Tambacounda, sans ambulance.

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"Si l'ambulance ne se trouve pas dans la commune, il faut payer 45 000 à 50 000 francs CFA pour évacuer un malade. Ici, les gens ont des revenus très faibles, ils font le choix entre manger et se soigner", a-t-il expliqué.

Le maire de Sinthiou Fissa a également plaidé pour la construction de postes de santé pour permettre aux populations d'être proches des structures sanitaires, déplorant le manque de spécialistes dans le département de Bakel.

"Nous allons au Mali pour nous soigner. Parfois, nous allons jusqu'à Kaffrine si les spécialistes ne sont pas à Tambacounda", a-t-il poursuivi.

En plus du déficit en termes de logistiques pour l'évacuation des malades, l'enclavement constitue une autre difficulté majeure dans cette collectivité territoriale.

"L'accès aux soins de santé primaire demeure un problème. Se rapprocher de la case de santé ou du poste de santé est la première difficulté", a souligné M. Ka

Selon lui, la piste de 42 km destinée à désenclaver Sinthiou Fissa et Yérimalé est délabrée, rendant difficile l'évacuation sanitaire des malades, notamment durant l'hivernage où ces localités deviennent totalement inaccessibles.

Le maire Amadou Bocar Ka a par ailleurs plaidé pour la transformation de la case de santé du village de Séoudji en un poste de santé.