Sénégal: Le pays réélu au Conseil de l'Union internationale des télécommunications

16 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar, 16 nov (APS) - Le Sénégal a été réélu au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT), lundi, à Doha (Qatar), pour un mandat couvrant la période 2027-2030, appris l'APS du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

"Cette réélection témoigne de la confiance renouvelée des États membres à l'égard du Sénégal et consacre son engagement constant en faveur du développement des télécommunications et de la transformation numérique", rapporte la même source dans un communiqué.

Le gouvernement sénégalais a exprimé sa gratitude aux pays ayant soutenu sa candidature, ainsi qu'aux partenaires et aux missions diplomatiques et consulaires qui ont contribué à cette réussite, indique la même source.

Dakar a également réaffirmé sa détermination à poursuivre sa contribution aux travaux de l'UIT et à oeuvrer, aux côtés des autres États membres, en faveur d'un environnement numérique mondial inclusif, accessible et au service du développement durable.

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Le Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT) est composé de 194 États membres de cet organe des Nations unies en charge des télécommunications.

Le Sénégal est membre de l'UIT depuis 1960 et siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications depuis 1972.

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