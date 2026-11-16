Sénégal: Un programme de leadership lancé pour renforcer les capacités de management de 230 responsables de la santé

16 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé, lundi à Dakar, le Programme interministériel de leadership exécutif du Sénégal (PILES), destiné à renforcer, sur deux ans, les capacités de management de 230 responsables du système de santé, a constaté l'APS.

Selon Ibrahima Sy, ministre en charge de ce département, ce programme s'inscrit dans les objectifs de la Vision Sénégal 2050, avec pour ambition l'amélioration de la qualité des soins, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la digitalisation du système et le renforcement de la souveraineté pharmaceutique.

"Nos politiques, nos ressources et nos réformes ne suffisent pas à elles seules. Ce sont des femmes et des hommes capables d'aligner, de décider, de mobiliser et de faire avancer l'action, qui transforment nos priorités en résultats concrets pour les populations", a-t-il notamment déclaré au cours de la cérémonie de lancement.

A cette occasion, le ministre a fait savoir que la réussite des réformes dans le secteur de la santé dépend aussi de la capacité des responsables à les traduire en résultats concrets.

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Le PILES sera piloté par la Delivery Unit du ministère de la Santé, l'unité de livraison spécialisée chargée de garantir que les priorités stratégiques sont effectivement exécutées dans les délais et budgets impartis.

Selon Mamadou Dieng, conseiller technique du ministre et coordonnateur de la Delivery Unit, les 230 bénéficiaires du PILES seront répartis en 11 cohortes et suivront des sessions de trois jours tous les trois mois, complétées par des exercices pratiques et un accompagnement individualisé.

"La formation portera notamment sur le leadership transformationnel, la gestion axée sur les résultats, l'intelligence artificielle, l'éthique et la gouvernance des risques", a-t-il précisé.

Présent à la cérémonie de lancement, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Sénégal, N'da Konan Michel Yao, a salué une initiative qui, selon lui, place le leadership au coeur de la transformation du système sanitaire.

"La capacité d'exécution est aussi importante que la vision", a-t-il notamment souligné, insistant sur la nécessité de mesurer les résultats du programme à l'aune des changements dans les pratiques professionnelles et des améliorations apportées aux services de santé.

Dans la mise en oeuvre du PILES, il est également prévu la mise en place d'un noyau de formateurs internes dans le but d'assurer la continuité de la formation pour l'amélioration durable du système sanitaire sénégalais.

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