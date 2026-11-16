Sénégal: Sedhiou - Salif Mané élu président de la gare routière régionale

Sédhiou — Salif Mané a été élu président de la gare routière régionale de Sédhiou (sud), dimanche, à l'issue des élections de renouvellement du bureau des transporteurs, avec 734 voix, soit 50,90 % des suffrages valablement exprimés, a constaté l'APS.

Sur les 1. 871 électeurs inscrits, 1. 442 ont pris part au scrutin, soit un taux de participation de 77,34 %.

Le président élu devance le président sortant, Modou Samb, qui a obtenu 592 voix, tandis que Djibril Badji arrive en troisième position avec 116 voix.

À la suite de son élection, Salif Mané a lancé un appel à l'unité et à la cohésion entre les acteurs du transport.

Il a également décliné ses principales priorités, axées sur une meilleure organisation de la gare routière, le respect des textes qui régissent son fonctionnement et la transparence dans la gestion.

Le nouveau président a ainsi exprimé sa volonté de travailler avec l'ensemble des transporteurs pour améliorer le fonctionnement de cette infrastructure et renforcer la confiance entre les différents acteurs.