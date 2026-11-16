Sénégal: Sedhiou - Salif Mané élu président de la gare routière régionale

16 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Salif Mané a été élu président de la gare routière régionale de Sédhiou (sud), dimanche, à l'issue des élections de renouvellement du bureau des transporteurs, avec 734 voix, soit 50,90 % des suffrages valablement exprimés, a constaté l'APS.

Sur les 1. 871 électeurs inscrits, 1. 442 ont pris part au scrutin, soit un taux de participation de 77,34 %.

Le président élu devance le président sortant, Modou Samb, qui a obtenu 592 voix, tandis que Djibril Badji arrive en troisième position avec 116 voix.

À la suite de son élection, Salif Mané a lancé un appel à l'unité et à la cohésion entre les acteurs du transport.

Il a également décliné ses principales priorités, axées sur une meilleure organisation de la gare routière, le respect des textes qui régissent son fonctionnement et la transparence dans la gestion.

Le nouveau président a ainsi exprimé sa volonté de travailler avec l'ensemble des transporteurs pour améliorer le fonctionnement de cette infrastructure et renforcer la confiance entre les différents acteurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.