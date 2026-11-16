Sénégal: L'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF reportée à 2027

16 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'élection du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), initialement prévue ce lundi à Phnom Penh (Cambodge), a été reportée d'un an, faute de consensus sur un candidat unique, a appris l'APS de plusieurs sources médiatiques.

Le mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui dirige cette organisation depuis 2019, est par conséquent prorogé jusqu'en 2027.

Louise Mushikiwabo, candidate à sa propre succession était en compétition avec l'ex-Premier ministre roumain Dacian Ciolos, la Congolaise Juliana Lumumba et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

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