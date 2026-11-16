Tunisie: Tourisme - Vers une nouvelle classification des établissements hôteliers

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a entamé l'élaboration d'un projet de révision du système de classification touristique, notamment celui des établissements hôteliers. Cette démarche vise à actualiser les critères en vigueur afin de les adapter aux évolutions du secteur.

Intervenant dimanche 15 novembre, lors de la séance plénière commune entre l'ARP et le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiane Tekaya, a indiqué que le projet devrait être finalisé avant la fin de l'année 2026.

Cette révision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de l'expérience touristique et à renforcer la compétitivité de la destination tunisienne.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que les investissements touristiques approuvés ont atteint environ 1 206 millions de dinars à fin octobre 2026, enregistrant une hausse de 18 % par rapport à la même période de 2025. Ces investissements concernent 158 projets, portant aussi bien sur la création de nouveaux établissements touristiques que sur l'extension de structures existantes.

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Il a également fait état d'une progression des investissements directs étrangers dans le secteur, passés de 30 millions de dinars en 2024 à près de 149 millions de dinars en 2025.

S'agissant du contrôle de la qualité des prestations touristiques, Sofiane Tekaya a indiqué que les services du ministère ont effectué 5 475 visites d'inspection, mobilisant 104 inspecteurs. Ces opérations ont concerné près de 3 000 établissements, notamment des hôtels, des restaurants, des agences de voyages, des guides touristiques et des structures d'animation.

Ces inspections ont donné lieu à différentes mesures, en fonction de la nature des manquements constatés. Elles visent à garantir le respect des normes de qualité, d'hygiène et de sécurité, à accompagner les établissements dans la correction des insuffisances relevées et à préserver les droits des touristes et des consommateurs.