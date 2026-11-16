Tunisie: Ecole Sidi Ali-Ben Salem de chebika - Les parents en colère organisent un sit-in

Tous les parents des élèves inscrits à l'école primaire Sidi Ali-Ben Salem (délégation de Chebika) ont observé, le 10 novembre, un sit-in et empêché leurs enfants d'aller en classe, alors qu'ils sont en train de préparer les examens du 1er trimestre, ce qui a entraîné l'arrêt des cours.

Cette colère s'explique par leur appréhension face à l'état lamentable de cette institution éducative qui date des années 60.

En effet, d'après les témoignages de plusieurs parents sur une radio régionale, tous les murs présentent des fissures, les vitres sont cassées et des pans de plafond et de préau tombent de temps en temps. D'où le désarroi de centaines d'élèves et de leurs instituteurs dont la vie est constamment menacée.

Le délégué de Chebika et les responsables locaux leur ont promis de trouver des solutions provisoires avant le démarrage de la restauration de cette école. Ainsi, on compte transférer les élèves des classes vétustes vers le collège Sidi Ali-Ben Salem où un atelier est disponible.

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Or les parents voient dans cette proposition une perturbation psychologique et matérielle et souhaiteraient qu'on installe à proximité de cette école des salles en préfabriqué ou des blocs itinérants.