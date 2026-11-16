Tunisie: Sousse - Des caméras intelligentes pour sanctionner les dépôts sauvages de déchets

La municipalité d'Ezzouhour, dans le gouvernorat de Sousse, a annoncé le lancement effectif de l'installation et de la mise en service d'un réseau de caméras de surveillance intelligentes dans les zones identifiées comme des points noirs, afin de lutter contre les dépôts sauvages de déchets.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme municipal de protection de l'environnement, qui vise à éliminer les points noirs d'accumulation des déchets et à mettre fin aux déversements anarchiques des ordures, selon un communiqué publié vendredi dernier sur la page officielle de la municipalité sur Facebook.

Le dispositif permettra de détecter et d'enregistrer, 24 heures sur 24, les infractions environnementales, notamment les dépôts de déchets en dehors des espaces réservés à cet effet.

La municipalité a précisé que des procès-verbaux seront établis immédiatement à l'encontre des contrevenants, sur la base des enregistrements vidéo. Les sanctions prévues par la loi seront appliquées sans tolérance envers les infractions.

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Elle a également appelé les différents intervenants, les conducteurs de camions et les citoyens à respecter les règles d'hygiène publique et à déposer leurs déchets dans les points de collecte aménagés à cet effet, afin de préserver l'environnement urbain.

La municipalité a enfin souligné que les enregistrements vidéo constituent des preuves juridiques permettant de poursuivre les contrevenants et de leur appliquer les sanctions administratives et financières les plus sévères.