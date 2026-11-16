Tunisie: 6e année, 9ème et Bac - Le ministère publie le programme des cours de soutien

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a publié, dimanche 15 novembre 2026, le calendrier des séances de soutien et d'accompagnement sur la plateforme numérique « Joussour », pour la semaine prochaine, du lundi 16 au dimanche 22 novembre.

Ces cours sont destinés aux élèves de sixième année primaire, de neuvième année de l'enseignement de base et aux candidats au baccalauréat.

Le ministère précise que les élèves concernés peuvent consulter le programme des séances et s'y inscrire directement sur la plateforme dédiée, accessible à l'adresse suivante : edusoutien.education.tn.

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