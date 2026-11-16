Tunisie/Egypte: Escrime - Fares Ferjani décroche le bronze à la Coupe du monde du Caire

L'escrimeur tunisien Fares Ferjani s'est adjugé la médaille de bronze à l'occasion de la Coupe du monde d'escrime, disputée au Caire, en Égypte, dans la spécialité du sabre.

Le Tunisien a atteint le dernier carré après avoir successivement éliminé le Turc Enver Yildirim, le Russe Ilia Kostioukov, l'Américain William Morrill et le Sud-Coréen Do Gyeong-dong. Son parcours s'est toutefois arrêté en demi-finale, où il s'est incliné face au Russe Pavel Grudin, terminant ainsi la compétition sur la troisième marche du podium.

Cette nouvelle distinction vient enrichir le palmarès de l'escrimeur tunisien, qui compte désormais trois médailles remportées cette année : le bronze aux Jeux méditerranéens, celui du Grand Prix ainsi que cette nouvelle médaille de bronze en Coupe du monde.