Tunisie: Arbitrage - Trois arbitres internationaux désignés pour les prochaines affiches des clubs tunisiens

Trois arbitres internationaux ont été désignés pour diriger des rencontres impliquant le Club Africain et l'Espérance sportive de Tunis, à l'occasion de leurs prochains rendez-vous nationaux et continentaux.

L'Allemand Felix Zwayer a été désigné pour officier lors du derby de la capitale entre l'Espérance sportive de Tunis et le Club Africain, prévu le 22 novembre à 14h30, au stade Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre de la huitième journée du championnat.

Sur la scène continentale, le Marocain Jalal Jayed dirigera la confrontation entre le Zamalek et le Club Africain, programmée le samedi 28 novembre à 17h00, au stade international du Caire, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.

Dans le même temps, le Somalien Omar Artan a été désigné pour arbitrer la rencontre entre l'Espérance de Tunis et le Wiliete Sport Club de Benguela, également prévue le samedi 28 novembre à 17h00, au stade de Radès, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.