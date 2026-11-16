Tunisie: Handball - L'Étoile du Sahel annonce une plainte contre l'EST après la diffusion d'une vidéo controversée

La direction de l'Étoile sportive du Sahel a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires à la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, au lendemain du match face à l'Espérance sportive de Tunis, disputé le 15 novembre 2026 dans le cadre du championnat Élite de handball.

Selon le communiqué publié par le club sahélien, la vidéo montrerait un gardien de but et un joueur de l'équipe adverse tenant des propos à caractère régionaliste et injurieux visant la région du Sahel ainsi que ses femmes.

La commission juridique de l'Étoile du Sahel a procédé à l'examen de la séquence et préparé une plainte pénale qui doit être déposée auprès du ministère public, afin de demander l'ouverture de poursuites contre les personnes concernées. Le club indique également que l'un des deux joueurs aurait déjà fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits similaires.

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Sur le plan sportif, la direction étoilée a interpellé le bureau fédéral de handball, estimant que de tels comportements sont susceptibles de porter atteinte à l'image du handball tunisien et à l'environnement de la sélection nationale. Elle demande, dans ce contexte, que les deux joueurs concernés soient écartés de l'équipe nationale. Dans son communiqué, le club rappelle par ailleurs la contribution de la région du Sahel au développement du sport tunisien et à l'histoire des différentes sélections nationales. Il regrette également que les faits dénoncés n'aient pas suscité de réaction de la part de certains acteurs présents.

Enfin, l'Étoile du Sahel affirme vouloir défendre la dignité de sa région tout en réitérant son attachement à l'unité nationale et aux valeurs de respect et de fair-play. À ce stade, les faits évoqués et les responsabilités individuelles relèvent des procédures et vérifications des autorités compétentes. Le communiqué du club constitue la position officielle de la direction sehlienne .