Tunisie: Artisans tunisiens - Un salon dédié aux cadeaux de fin d'année du 11 au 20 décembre

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le village artisanal de Den Den, dans le gouvernorat de la Manouba, accueillera, du 11 au 20 décembre 2026, la 19e édition du Salon des objets d'art et des cadeaux de fin d'année. Les artisans et artisanes souhaitant participer à cette manifestation sont invités à déposer leurs dossiers de candidature au plus tard le 4 décembre 2026, a annoncé la Délégation régionale de l'artisanat de la Manouba.

Organisé par la Délégation régionale de l'artisanat, ce rendez-vous annuel réunira des artisans exerçant dans différentes spécialités de l'artisanat traditionnel. Il vise à leur offrir un espace commercial et promotionnel pour exposer leurs produits, présenter leurs nouvelles créations et développer leurs opportunités de commercialisation.

Selon un communiqué de la Délégation, cette manifestation ambitionne de contribuer à la dynamisation du marché de l'artisanat et à l'élargissement des débouchés pour les produits artisanaux, notamment à l'approche de la fin de l'année, période marquée par une demande accrue pour les objets d'art et les cadeaux.

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Dans le cadre des préparatifs de cette 19e édition, les inscriptions ont été ouvertes aux artisans et artisanes désireux de prendre part à l'événement. Les personnes intéressées sont appelées à déposer leurs dossiers de candidature au siège de la Délégation régionale de l'artisanat à la Manouba ou auprès des délégations régionales compétentes.

À travers cette manifestation, les organisateurs entendent également mettre en valeur la diversité et la richesse du patrimoine artisanal tunisien, tout en soutenant la visibilité des créations locales et leur accès aux marchés.

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