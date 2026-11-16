Tunisie: Ligue 2 - 8E Journée - Groupe A - Festival offensif de Mégrine Sport

Le leader mahdois est tombé. L'ASS et le CS Chebba dans le rétro de l'EMM. L'ASG refait surface.

El Makarem Mahdia a plié à Sfax face au Railways Sport. A Msaken, le CSK, dauphin, a reçu les Cap-bonnais de l'AS Soliman, club qui talonnait les Sahéliens avant leur confrontation d'hier. Au final, l'ASS va s'imposer et bondir au classement. A Chebba, le Croissant local s'est fait des sueurs froides face à l'OC Kerkennah.

Les insulaires ont ouvert la marque avant de céder à deux reprises et rendre les armes en fin de compte. En banlieue sud, l'Association Mégrine Sport a corrigé l'Astre de Agareb. Ferchichi et Louati furent les artisans du succès des banlieusards du sud.

Du côté de Bouhajla, le BSB a débloqué le score face à l'US Tataouine, avant que l'UST n'égalise en fin de premier half. En seconde période, en fin de match, Baath Bouhajla va doubler la mise et gagner. A Beni Khalled, l'ESBK a été tenu en échec par le Stade Soussien.

Hamzaoui a lancé les hostilités pour les Sahéliens et Abdelaoui a remis les pendules à l'heure côté cap-bonnais. On en restera là pour cette rencontre. Enfin, l'AS Gabès refait surface après sa victoire face au SCBA. La Zliza se donne un bol d'air frais.