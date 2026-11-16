Tunisie: Ligue 2 - 8E Journée - Groupe A - Festival offensif de Mégrine Sport

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Khaled Khouini

Le leader mahdois est tombé. L'ASS et le CS Chebba dans le rétro de l'EMM. L'ASG refait surface.

El Makarem Mahdia a plié à Sfax face au Railways Sport. A Msaken, le CSK, dauphin, a reçu les Cap-bonnais de l'AS Soliman, club qui talonnait les Sahéliens avant leur confrontation d'hier. Au final, l'ASS va s'imposer et bondir au classement. A Chebba, le Croissant local s'est fait des sueurs froides face à l'OC Kerkennah.

Les insulaires ont ouvert la marque avant de céder à deux reprises et rendre les armes en fin de compte. En banlieue sud, l'Association Mégrine Sport a corrigé l'Astre de Agareb. Ferchichi et Louati furent les artisans du succès des banlieusards du sud.

Du côté de Bouhajla, le BSB a débloqué le score face à l'US Tataouine, avant que l'UST n'égalise en fin de premier half. En seconde période, en fin de match, Baath Bouhajla va doubler la mise et gagner. A Beni Khalled, l'ESBK a été tenu en échec par le Stade Soussien.

Hamzaoui a lancé les hostilités pour les Sahéliens et Abdelaoui a remis les pendules à l'heure côté cap-bonnais. On en restera là pour cette rencontre. Enfin, l'AS Gabès refait surface après sa victoire face au SCBA. La Zliza se donne un bol d'air frais.

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