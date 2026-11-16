Tunisie: Nucléaire pacifique - Quel rôle pour le pays dans la coopération scientifique arabe ?

« La Tunisie est un Etat fondateur de l'Agence arabe de l'énergie atomique, et nous aspirons à ce que la coopération bilatérale soit un modèle d'intégration scientifique et arabe, en raison des institutions de recherche et scientifiques ainsi que des compétences nationales distinguées dont elle dispose dans les domaines des applications nucléaires pacifiques», a indiqué le directeur général de l'Agence arabe de l'énergie atomique, Dr Salem Hamdi.

Lors d'une interview accordée à l'Agence Tunis Afrique Presse, axée sur la coopération avec la Tunisie, les défis de la sécurité et les perspectives des utilisations pacifiques de l'énergie atomique dans la région arabe, Hamdi a salué « les efforts de la Tunisie, à tous les niveaux, pour le soutien, la coopération et l'accueil du siège de l'Agence depuis sa création ».

Il a expliqué, dans ce contexte, que la coopération entre l'Agence et les institutions tunisiennes a connu un développement, notamment au niveau des applications nucléaires en matière de médecine nucléaire, de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement, ainsi que la formation et le renforcement des compétences.

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Il a ajouté que l'Agence veille à ce que la présence de son siège en Tunisie constitue une valeur ajoutée pour la coopération scientifique arabo-tunisienne, et à ce que les institutions tunisiennes bénéficient du réseau de relations et d'expertises dont dispose l'Agence avec les institutions arabes et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Dans nos archives Vents violents, orages et fortes pluies : la Protection civile appelle à la vigilanceDans ce cadre, le directeur général de l'Agence arabe de l'énergie atomique a souligné que le Forum arabe de médecine nucléaire en oncologie, qui se tiendra à Hammamet du 24 au 27 novembre 2026, représente un exemple important de cette coopération, puisqu'il réunira des institutions tunisiennes, arabes et internationales pour discuter des derniers développements dans le diagnostic et le traitement des tumeurs, échanger les expertises et renforcer la coopération dans ce domaine.

L'Agence oeuvre également au développement de la coopération dans les domaines de la gestion des ressources en eau, du traitement des eaux usées et des applications nucléaires dans l'agriculture, ainsi qu'au renforcement de la coopération en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et de surveillance radiologique et environnementale, a-t-il noté.

Il a, par la même occasion, souligné l'importance du Forum arabe de l'eau que l'Agence compte organiser en Tunisie en 2027. Ce forum constituera une occasion pour renforcer la participation des expertises arabes et internationales visant à relever les défis hydriques auxquels font face la Tunisie et la région arabe, a-t-il soutenu.

L'Agence arabe de l'énergie atomique a effectivement commencé ses activités le 15 février 1989 et a établi son siège permanent à Tunis la même année.

Il s'agit d'une organisation arabe spécialisée oeuvrant dans le cadre de la Ligue des Etats arabes pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie atomique et des sciences nucléaires.

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