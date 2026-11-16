Tunisie: Artisanat tunisien - Une opportunité de promotion en Inde en février 2027

L'Office National de l'Artisanat tunisien (ONAT) a annoncé l'ouverture des candidatures pour les artisans et les entreprises artisanales désirant participer à la 40e édition de la foire internationale « Surajkund Mela », qui se tiendra en Inde du 1er au 14 février 2027.

Selon un communiqué publié par l'Office, cette participation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence des produits artisanaux tunisiens sur les marchés extérieurs, de la mise en valeur de la richesse du patrimoine artisanal national et du soutien des opportunités de promotion et de commercialisation des créations artisanales.

L'Office prendra en charge l'expédition et le transport aller-retour des articles exposés, alors que les participants assumeront les frais des billets d'avion ainsi qu'une contribution financière fixée à 3 000 dinars, qui ne sera versée qu'après confirmation de leur participation.

L'organisateur de l'événement assurera, de son côté, les frais d'hébergement et de transport local, incluant les transferts de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel vers l'espace d'exposition.

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Les artisans et les entreprises artisanales intéressés sont invités à prendre contact avec les commissariats régionaux de l'artisanat avant le vendredi 18 décembre 2026, pour finaliser les procédures de candidature et déposer leurs dossiers de participation.