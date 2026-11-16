Tunisie: Pénurie d'eau - Le nucléaire au coeur d'un forum arabe organisé au pays en 2027

Tunisie abrite en 2027 les travaux du Forum arabe de l'eau, organisé par l'Agence arabe de l'énergie atomique (AAEA) sous le thème « Le rôle des technologies nucléaires dans le renforcement de la sécurité hydrique arabe ». Le but étant d'examiner les moyens de mettre à profit les applications nucléaires et isotopiques face aux défis de la pénurie d'eau et de la dégradation de la qualité des ressources hydriques dans la région arabe, selon le directeur général de l'Agence, Salem Hamdi.

Faisant le point, dans une interview réalisée par l'agence TAP, sur la réalité de la coopération avec la Tunisie et l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique dans la région arabe, Hamdi a précisé que ce forum constituera une occasion permettant de mettre en lumière le potentiel offert par les techniques nucléaires et isotopiques afin d'améliorer la gestion des ressources en eau, notamment dans les domaines de l'exploration des eaux souterraines, de l'identification de leurs origines et de l'estimation de leur âge et de leurs taux de renouvellement, outre l'étude du mouvement des eaux, des infiltrations et de la détection des sources de pollution.

Il a fait observer que la région arabe est confrontée à des défis majeurs en matière de sécurité hydrique et alimentaire, en raison de la rareté des ressources en eau, des changements climatiques, de la désertification et de la hausse de la demande en eau et en denrées alimentaires, accentués par la dégradation de la qualité de certaines ressources hydriques.

Le directeur général de l'AAEA a ajouté que les techniques isotopiques fournissent des données scientifiques précises permettant aux décideurs de mieux comprendre les caractéristiques des ressources en eau et de définir les moyens de les exploiter de manière plus efficiente et durable.

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Il a, dans ce même ordre d'idées, évoqué la possibilité de recourir aux technologies nucléaires et radiologiques pour le traitement des eaux usées et la réduction des polluants organiques et de certains polluants industriels, favorisant ainsi la réutilisation des eaux traitées conformément aux normes sanitaires et environnementales en vigueur.

L'organisation de ce forum en Tunisie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Agence arabe de l'énergie atomique pour développer la coopération arabe dans le domaine de l'eau, échanger les expertises scientifiques et techniques et renforcer le recours aux applications nucléaires dans la gestion des ressources hydriques, a-t-il noté.

Le renforcement de la coopération scientifique arabe et le développement de projets conjoints dans ce domaine sont de nature à traduire les expertises et applications scientifiques en résultats concrets au service de la sécurité hydrique et alimentaire et du développement durable dans la région, a-t-il encore souligné.

L'Agence arabe de l'énergie atomique est une organisation arabe spécialisée opérant dans le cadre de la Ligue des États arabes pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie atomique et des sciences nucléaires dans les États membres.