Tunisie: L'équipe du pays s'éteint à petit feu - Au bout du rouleau

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

L'équipe de Tunisie, à l'image de son entraîneur et ses joueurs, est en train de couler. A quand le réveil ?

On nous a vendu le projet de 2030. Avec des joueurs qui ont dépassé la trentaine et un entraîneur qu'on s'est empressé de débaucher, alors qu'il gagnait confortablement sa vie. On a soutenu que c'était le Messie. Il s'est avéré le digne successeur du trio qui a écrit les pages les plus sombres du football tunisien. Un football qui n'a pas raté une phase finale de coupe d'Afrique depuis 1992. Il s'est excusé et a demandé pardon au peuple tunisien.

La belle affaire ! Une défaite, cela fait partie du jeu, mais c'est l'humiliation qui laisse ce goût amer, conséquence d'une mauvaise gouvernance à tous les niveaux. La Libye a le droit de gagner. Elle a fait beaucoup de progrès comme toutes les autres équipes africaines. Et nous ? Nous continuons à rêver, accrochés aux pentes du précipice auxquelles nous sommes suspendus depuis des mois.

Du neuf avec du vieux !

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Reconstruire une équipe n'est pas facile et nous ne pourrions le faire qu'avec la volonté de tourner une page et d'en ouvrir une nouvelle. Cela n'a pas été fait et on s'acharne à vouloir faire du neuf avec du vieux, vendre des illusions et faire encore plus de mal à tout un pays que l'on a offert pieds et poings liés à ses détracteurs de tout bord. Dans quelques jours, tout sera plus clair pour ceux qui n'ont pas encore été convaincus que le football tunisien continue à payer les conséquences des choix de ses clubs. «Celui qui a fait la fête qu'il termine sa nuit», dit un vieil adage populaire. Et puis, les miracles, ça existe.

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