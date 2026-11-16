Tunisie: Chauffeurs professionnels au pays - 67 % souffrent de troubles du sommeil, un risque pour la sécurité routière

Les troubles du sommeil constituent un enjeu majeur de santé publique chez les chauffeurs professionnels, dont la vigilance est essentielle à la sécurité routière. Une étude intitulée « Exploration des troubles du sommeil dans le secteur du transport : étude du profil des chauffeurs professionnels » menée par une équipe de médecins du travail du service de médecine du travail du CHU Charles Nicolle de Tunis révèle que 67,1 % des chauffeurs examinés présentent des troubles du sommeil ou une somnolence diurne excessive, tandis que 31,7 % présentent un risque élevé de syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS).

Publiée récemment sur la plateforme scientifique « ScienceDirect », cette étude descriptive transversale a été réalisée auprès de 82 chauffeurs professionnels, tous de sexe masculin, ayant consulté au CHU entre le 2 janvier et le 1er novembre 2025. Elle visait à dresser leur profil sociodémographique, médical et professionnel, à évaluer la qualité de leur sommeil et à mesurer leur degré de somnolence diurne ainsi que leur risque de SAOS.

Les participants sont âgés en moyenne de 46,7 ans et justifient d'une ancienneté professionnelle moyenne de 24,6 ans. Des antécédents pathologiques sont relevés chez 75,6 % d'entre eux, principalement des maladies cardiovasculaires (32,9 %) et le diabète (30,5 %). L'obésité concerne également 30,5 % des chauffeurs. Sur le plan professionnel, 43,9 % des participants travaillent de nuit. Leur durée médiane de conduite est de sept heures par jour, pour une distance de 120 kilomètres, et de 42 heures par semaine, pour environ 800 kilomètres. Par ailleurs, 26,8 % déclarent avoir déjà été victimes d'un accident de la voie publique.

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L'évaluation de la qualité du sommeil, à l'aide du questionnaire de Spiegel, révèle un sommeil pathologique chez 55 chauffeurs, soit 67,1 % de l'échantillon. Parmi eux, 26 présentent des troubles légers à modérés et 29 des troubles sévères. Ces troubles sont notamment associés aux antécédents de maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle et aux accidents de la route antérieurs.

L'étude relève également une somnolence diurne excessive chez 45,1 % des chauffeurs, évaluée au moyen de l'échelle d'Epworth. Par ailleurs, le dépistage selon le questionnaire de Berlin fait ressortir un risque élevé de syndrome d'apnées obstructives du sommeil chez 31,7 % des participants, associé notamment au diabète non équilibré, à l'obésité, au tabagisme actif et aux antécédents d'accidents de la voie publique.

L'étude souligne la nécessité de renforcer le dépistage systématique des troubles du sommeil chez les chauffeurs professionnels et de mettre en place des mesures préventives ciblées afin de préserver leur santé et de réduire les risques d'accidents de la route.