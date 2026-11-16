Afrique: Eliminatoires CAN 2027- La Tunisie concède la défaite devant la Libye - La décadence, tout court...

Encore une fois, l'équipe de Tunisie a montré ses limites. Face à la Libye, nos internationaux étaient hors sujet, cumulant les erreurs de marquage et manquant terriblement de percussion. Depuis la débâcle du Mondial, les «Aigles de Carthage» n'arrivent plus à décoller. Chacune des trois sorties aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations a été ponctuée par une contre-performance.

Pourtant, nos internationaux étaient censés profiter d'un avantage et pas le moindre : évoluer à domicile. Mais à la surprise générale, notre équipe nationale, habituellement connue pour être un adversaire particulièrement coriace à Radès, y a été tenue en échec, d'abord par l'Ouganda (1-1), puis par le Botswana (2-2).

Pour sa troisième sortie comptant pour les éliminatoires, la Fédération tunisienne de football pensait bien faire en délocalisant le match contre la Libye à Sfax. Au Stade Taieb Mhiri, il y avait une ambiance des grands jours sur les gradins avec des banderoles et des chansons à l'effigie de l'équipe nationale. Bref, les supporters ont fait ce qu'il fallait pour que notre sélection se sente mieux au Mhiri où le match contre la Libye s'est joué à guichets fermés. En vain.

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La déception, en retour !

Délocaliser le match de l'équipe nationale à Sfax a été une bonne idée en termes d'ambiance et de soutien que peut apporter le public qui a joué pleinement son rôle de 12e joueur. Sauf qu'en contre-partie, les joueurs n'ont pas renvoyé l'ascenseur aux supporters enthousiastes à l'idée d'accueillir la sélection nationale en dehors de Tunis.

Des joueurs dont les jambes étaient accablées car, mentalement, ils n'arrivent toujours pas à se détacher de la débâcle du Mondial. Et à vrai dire, quand on voit les résultats successifs des trois matchs qui ont suivi la Coupe du monde, c'est de plus en plus pire. L'équipe de Tunisie a encaissé un but face à l'Ouganda, puis deux buts contre le Botswana, deux matchs qui ont été ponctués par des résultats nuls. Face à la Libye, ce sont deux buts encaissés, à la différence que nos attaquants n'en ont pas marqué. Du coup, c'est la défaite assurée.

Et comme pour couronner le tout, l'arbitre du match contre la Libye, le Marocain Hamza Farek, a lésé notre sélection nationale en fermant les yeux sur un penalty évident lorsque Firas Chaouat à adressé un ballon de la tête qui a touché la main d'un défenseur libyen. Son assistant, lui, a refusé un but à Anis Ben Slimane pour hors-jeu. Et même si le hors-jeu est discutable, le penalty est évident. Cela dit, la prestation de l'arbitre central tout au long de la rencontre, laissait à désirer. Elle était en tout cas largement en faveur de la sélection libyenne. Nos joueurs sont tombés en tout cas dans le piège et sont allés plus d'une fois discuter avec l'arbitre.

Talbi, Gharbi et les autres....

Une chose est sûre : la prestation de l'arbitre marocain, Hamza Farek, était loin d'être correcte, mais elle n'efface en rien la responsabilité de nos joueurs, les cadres en particulier. Il y a d'abord, Ali Maâloul, qui commet une faute gratuite, permettant à Ali Youssef d'ouvrir la marque pour la Libye en transformant un penalty.

Puis, il y a Montassar Talbi, bien loin de son niveau habituel, ce qui a ouvert des autoroutes en défense. Hamdou El Houni en a profité pour doubler la mise en deuxième mi-temps, tuant ainsi le match. Et si notre défense s'est montrée flottante par moments, nos attaquants ont excellé dans l'art de rater les occasions les plus concrètes, Sadok Kaddida et Ismaël Gharbi en particulier. Bref, c'est la décadence tout court dans les trois compartiments et pas seulement en défense et en attaque. Par ailleurs, Mouine Chaâbani a eu du mal à trouver les mots pour expliquer ce qui s'est passé sur la pelouse du Mhiri : " Je suis profondément déçu par cette défaite.

Je présente mes sincères excuses aux supporters de la sélection qui ont placé de grands espoirs en notre équipe. Nous n'avons pas été à la hauteur de leurs attentes. En tant que sélectionneur, j'assume l'entière responsabilité de ce revers. Je ne chercherai pas à faire de la prestation du corps arbitral un prétexte pour expliquer cet échec. Je reconnais que notre défaite est méritée et que notre prestation ne justifiait pas un meilleur résultat».