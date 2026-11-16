Tunisie: Ligue 2 - 8E journée - Groupe B - L'ASK à la relance

L'USKE en embuscade et l'ESB à l'affût. Au terme des rencontres d'hier inscrites dans l'agenda du groupe A, place désormais aux matchs du groupe B. Cet après-midi, l'AS Kasserine, leader de poule, reçoit le Croissant de Redayef, un onze qui compte un match en moins à disputer face à l'US Ksour Essef, mercredi 18 novembre.

Défait à Bouchemma face à l'USB lors de la ronde écoulée, l'ASK tentera de repartir vers l'avant en croisant une formation classée à la 11e ligne de la hiérarchie. Avantage aux coéquipiers du capitaine Issam Dkhilali qui évolueront dans leur bastion. Dans le sillage de l'ASK, l'US Ksour Essef tentera de mettre à profit sa rencontre face à la Stayda pour rester au contact du premier de cordée, voire le dépasser si les planètes sont alignées.

Avantage à l'USKE face à un SG loin de ses standards jusque-là.

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Sur la 3e marche du podium, l'on retrouve l'ES Bouchemma qui sera à l'épreuve du déplacement du côté de Gafsa où EGSG compte valider pour recoller aux premières loges. Tombeur du leader récemment, l'ESB entend à son tour rester sur sa lancée en défiant El Gawafel. A Korba à présent, les Cap-bonnais du CSK reçoivent la Jeunesse Sportive Kairouanaise, une équipe inconstante jusque-là mais toujours à l'affût du moindre relâchement des meneurs pour monter en grade. Quant au CS Korba, situé au pied du podium, une victoire face aux Aghlabides pourrait le faire bondir au classement.

Du côté du Sahel, Kalaa Sport croisera Jendouba Sport.

Les deux équipes se tiennent en deux points mais les Nordistes pourraient se frayer un chemin vers les sommets en cas de victoire.

Capital pour l'OK, le COM et le SCM !

En bas du classement, l'Olympique Médenine, avant-dernier (position partagée avec l'Olympique du Kef), reçoit l'AS Ariana, 9e de rang. En progression avec un nul méritoire acquis récemment à Kairouan face à la JSK, le COM compte valider pour prendre davantage de hauteur au classement. Quant à l'ASA, vainqueur récent de l'OK, récolter trois points permettrait à l'équipe de consolider sa position dans le ventre mou du classement.

Enfin, au Kef, l'Olympique local, 12e de rang, reçoit le Sporting Moknine, lanterne rouge du groupe. Même si le championnat n'en n'est qu'à sa huitième journée, l'opération de sauvetage débute dès à présent pour le SCM. Qu'en pense l'OK cependant ?